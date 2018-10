© Shari Shenten / RTL Radio Lëtzebuerg

E Freideg den Owend war et am Basket den Optakt vum 4. Spilldag am Championnat. Bei den Dammen an den Häre stounge sech de Basket Esch an d'Amicale Steesel géigeniwwer.

Häre-Basket

No zwou Néierlagen noeneen, wollt de Basket Esch e Freideg den Owend géint den Titelverdeedeger vu Steesel een anert Gesiicht weisen. An enger ganz spannender Patie hunn déi Escher um Enn d'Iwwerhand behalen a mat 76:71 gewonnen.No engem ausgeglachenen Ufank konnt de Basket Esch sech vun der 5. Minutt u vun der Amicale ofsetzen. D'Lokalekipp huet dobäi dovunner profitéiert, datt sech den Amerikaner vun der Amicale Steve Reyes wéigedoen hat an 3 Minutten op der Bänk souz. Nom éischte Véierel haten déi Escher doduerch ee Virsprong vun 11 Punkten an et stoung 27:16.An den zweeten 10 Minutten ass Steesel zeréckkomm. D'Gäscht sinn elo méi aggressiv opgetrueden a konnten doduerch de Rhythmus vum Basket Esch briechen. Vir an der Attack huet d'Amicale elo och besser getraff an esou ass et hinne gelongen no 18 Minutten op 37:37 auszegläichen. De Basket Esch huet awer eng Féierung vum Champion net zougelooss, sou datt d'Lokalekipp an der Paus 1 Punkt Virsprong hat an et stoung 42:41.No der Paus ass den Niveau vum Match op béide Säiten erofgaangen. Déi éischt 6 Minutte sinn doduerch kaum Punkte markéiert ginn an et ass weider enk bliwwen. 20 Sekonne virum Enn vum drëtte Véierel stoung et 57:57 tëscht dem Basket Esch an der Amicale Steesel. De Gäscht sinn dunn awer nach 2 Punkte gegléckt, sou datt d'Amicale mat engem klengen Avantage an de leschte Véierel gaangen ass.D'Partie ass och an de leschte Minutte ganz serréiert bliwwen an et gouf ëmmer erëm diskutéiert. Tëschenduerch konnt Steesel sech liicht ofsetzen, ma 6 Minutte virum Enn loung de Basket Esch dunn nees mat engem Punkt a Féierung an et stoung 70:69. An de leschte Sekonne war d'Partie e richtege Krimi, ma déi Escher hu virun deenen eegene Spectateuren d'Nerve behalen a gewannen um Enn mat 76:71.Fir den Titelverdeedeger vu Steesel ass et déi éischt Defaite an dëser Saison.

Damme-Basket

D'Amicale Steesel war vun Ufank an der Partie géint de Basket Esch déi besser Ekipp. An den éischten 10 Minutte konnt ee sech een Avantage vun 8 Punkten erausspillen an et stoung 28:20 fir d'Gäscht. Den zweete Véierel war méi ausgeglach, sou datt et hei op al Säit 19 Punkte gouf an et 47:39. No der Paus huet d'Amicale dunn awer den Tempo nach eng Kéier e bëssen eréischt a konnt sech weider ofsetzen. Mat engem Virsprong vu 14 Punkte sinn d'Gäscht an de leschte Véierel gaangen. Dem Basket Esch ass et duerno ne gelongen den Damme vu Steesel nach eng éier geféierlech ze ginn, sou datt d'Amicale um Enn mat 83:68 beim Basket Esch gewonnen huet.