E Samschdeg den Owend stoungen 9 Matcher an der Nations League um Programm.



LINK: Den Iwwerbléck vun der Nations League



Divisioun A

Grupp 1:



Holland - Däitschland 3:0

Am Grupp 1 ass et am Spëtzematch tëscht Holland an Däitschland um Enn eng kloer Victoire fir d'Haushäre ginn. Däitschland hat zwar méi Ballbesëtz an och besser Golgeleeënheeten, ma an der 30 Minutt ass Holland a Féierung gaangen. No engem Corner vum Depay ass et de Babel, deen de Ball un d'Schëller kritt. De Ball flitt op d'Lat an et ass de van Dijk, deen den Ball mam Kapp iwwert d'Linn dréckt. De Neuer am Gol vun Däitschland huet bei dësem Géigegol och net déi beschte Figur gemaach.



An der 38. Minutt hat d'Ekipp vum Joachim Löw dann duerch de Müller den Ausgläich um Fouss, ma säi Schoss aus 12 Meter war awer net cadréiert genuch.



An der 2. Halschent huet Däitschland probéiert, de Score auszegläichen, ma et huet bis zur 65. Minutt gedauert, bis eng gutt Chance dobäi erausgesprongen ass. An do krut de Sané de Ball net laanscht de Cillesen.



An der 87. Minutt suergt den Depay da fir d'Entscheedung an der Partie. No engem Ballverloscht vum Draxler am Spillopbau kritt de Promes de Ball an de Laf gespillt a leet en eriwwer op den Depay, deen dat ronnt Lieder am Filet ënnerbrénge kann.



An der Nospillzäit suergt de Wijnaldum da fir d'Endresultat. Den Draxler verléiert de Ball erëm am Mëttelfeld an de Wijnaldum kann no engem staarke Sprint mat engem flaache Schoss de Neuer fir d'drëtt an dësem Owend bezwéngen.



Domat wënnt Holland hiren éischte Match an der Nations League a kann Däitschland domat hannert sech loossen.



Divisioun B

Grupp 1:



Slowakei - Tschechien 1:2

An der Partie tëscht der Slowakei an Tschechien huet et bis an déi zweet Hallschent gedauert, ier deen éischt Gol gefall ass. An der 52. Minutt waren et dunn d'Gäscht, déi duerch de Krmencik a Féierung gaange sinn. Der Slowakei ass 10 Minutte méi spéit eng Reaktioun gelongen an esou huet den Hamsik fir den 1:1 gesuergt. Tschechien wollt sech dat awer net gefale loossen an esou hu si an der 76. Minutt duerch de Schick fir d'Decisioun gesuergt. Tschechien gewënnt domadder mat 2:1 an der Slowakei.



Grupp 4: Irland - Dänemark 0:0



Divisioun C

Grupp 3:



Norwegen - Slowenien 1:0

Norwegen war um 3. Spilldag méi staark wéi Slowenien an huet mat 1:0 duerch e Gol vum Selnaes an der Nospillzäit vun der éischter Hallschent gewonnen.



Bulgarien - Zypern 2:1

D'Gäscht aus Zypern sinn an der 41. Minutt iwwerraschend duerch de Kastanos a Féierung gaangen, éier den Despodov an der 59. Spillminutt fir Bulgarien ausgläiche konnt. Den Nedelev schéisst an der 67. Minutt den entscheedende Gol vun der Partie. Soumat wënnt Bulgarien um Enn verdéngt mat 2:1 géint Zypern.



Divisioun D

Grupp 1:



Lettland - Kasachstan 1:1

Kee Gewënner gouf et e Samschdeg den Owend an der Partie tëscht Lettland a Kasachstan. An enger ausgeglachener Partie stoung et um Enn 1:1 gläich. D'Gäscht waren an der 16. Minutt duerch den Zainutdinov mat 1:0 a Féierung gaangen. 5 Minutt virun der Paus haten d'Haushären duerch de Karasausks op 1:1 ausgeglach. An der zweeter Hallschent ass kenger Ekipp méi ee Gol gelongen, sou datt et beim 1:1 bliwwen ass.



Georgien - Andorra 3:0

Souverän war d'Victoire vu Georgien géint Andorra. An alle Beräicher huet d'Lokalekipp e Samschdeg den Owend de Match dominéier. Um Enn hat ee wärend den 90 Minutte 77 Prozent Ballbesëtz an et gouf 23 Mol op de Gol geschoss. Andorra hat nëmme 4 Versich. D'Goler hunn de Vako an der 33. a 84. Minutt an de Kankava an der Nospillzäit markéiert.



Grupp 4:



Armenien - Gibraltar 0:1 (1:0 Chipolina 50')

Fir Gibraltar ass dëst déi éischte Victoire an engem offizielle Match.



Mazedonien - Liechtenstein 4:1 ( 1:0 Trajkovski 10'; 2:0 Trajkovski 30', 3:0 Pandev 36'; 3:1 Yildiz 37'; Alioski 67')