X

Um Samschdeg huet am Dammen-Tennis de WTA-Tournoi op der Kockelscheier ugefaangen, dëst mat der Qualifikatioun.Um Samschdeg den Owend um 18 gouf den Haapttableau ausgeloust. Glécksfee war déi fréier Nummer 5 Eugenie Bouchard. Eenzeg Lëtzebuergerin am Haapttableau ass d’Mandy Minella, déi och bei der Auslousung dobäi war.D'Nummer 1 aus dem Grand-Duché ass mat enger Wildcard an den Haapttableau komm a spillt am éischten Tour géint d'Camila Giorgi. D’Italienerin ass bei de BGL BNP Paribas Open op Nummer 4 gesat a steet an der Weltranglëscht op Positioun 32, 81 Plazen virum Mandy Minella.

WTA-Tournoi op der Kockelscheier live op RTL

Den Zäitplang mat den entspriechende Präisser