Am Basket stoungen um Samschdeg d'Matcher vum 4. Spilldag um Programm.

Häre-Basket

Zu Bartreng gouf et eng souverän Victoire fir d'Haushären. D'Arantia aus der Fiels konnt schonn am éischte Véierel net mat der Sparta mathalen a sou stoung et no 10 Minutte scho 25:14 fir Bartreng. An engem eesäitege Match konnt een zur Halbzeit scho soen, dass sech de Favorit wäert duerchsetzen, dëst beim Stand vun 52:28 fir d'Sparta vu Bartreng.Am drëtte Véierel huet d'Fiels et net gepackt, d'Sparta nach ënner Drock ze setzen a sou ass et mat engem Score vu 74:43 an déi lescht 10 Minutte gaangen. Um Enn wënnt d'Sparta vu Bartreng ouni Problemer mat 97:72 géint d'Arantia aus der Fiels.An der Spëtzepartie tëscht dem T71 Diddeleng an dem Racing bleiwen d'Gäscht d'Iwwerraschungsekipp vun der Saison. An engem ausgeglachene Match konnt sech de Racing am éischte Véierel eng Avance vu 5 Punkten erausspillen, dëst beim Stand vu 20:15.Bis zur Halbzeit ass et bei engem ausgeglachene Match bliwwen, wou keng Ekipp sech awer ee klore Virdeel erausspille konnt a sou war de Score zur Halschent 33:33.De Racing, deen nach ongeschloen an dëser Saison war, huet weider gutt mam T71 matgehalen a konnt sech um Enn vum drëtte Véierel eng knapp Avance erausspillen. Mam Score vun 51:54 aus Sicht vum T71 ass et an dee leschte Véierel gaangen. Nodeems sech de Racing 5 Minutte viru Schluss ee Virsprong vun 10 Punkten erausgespillt hat, ass et um Enn och duergaangen an de Racing wënnt mat 64 op 61 géint den T71 vun Diddeleng a bleift domat déi eenzeg Ekipp, déi dës Saison nach ongeschloen ass.D'Gäscht vun Ettelbréck sinn hirer Favoritteroll gerecht ginn a setze sech géint d'Kordall Steelers duerch. Nom éischte Véierel haten déi Ettelbrécker schonn eng Avance vu 15 Punkten, sou dass et mat engem Score vu 14:29 an den zweete Véierel gaangen ass. Kordall Steelers ware kloer ënnerleeën an zur Halbzeit war beim Stand vun 28:51 kloer, dass d'Etzella dëse Match gewanne wäert.D'Etzella huet am drëtte Véierel de Géigner weider dominéiert an ass mat engen komfortabele Virsprong vun 23 Punkten an déi lescht 10 Minutte gaangen, dëst beim Score vun 73:40. Ugefouert vum Timothy Coleman a William James Mc Nutt hunn déi Ettelbrécker sech dës Victoire wéi erwaart net méi huele gelooss. Um Enn verléieren d'Kordall Steelers, bei deene just den Antonio Bivins mat 28 Punkten iwwerzeege konnt, däitlech mat 57:95 géint d'Etzella vun Ettelbréck.De Basket Esch konnt sech e Freideg den Owend mat 76:71 géint d'Amicale vu Steesel duerchsetzen.

Damme-Basket

Um Freideg huet de Basket Esch mat 68:83 géint d'Amicale vu Steesel de Kierzere gezunn.