No der 32:25-Victoire um Freideg géint Imedi Telavi hat den HB Diddeleng sech an eng gutt Ausgangspositioun fir d'Weiderkommen bruecht.Trotz der Victoire op 7 Goler waren d'Diddelenger net zefridde mat der eegener Leeschtung a wollten et am Retourmatch um Samschdeg besser maachen, an dat ass hinnen och gelongen. Nodeems een an der Paus scho mat 19:7 a Féierung louch, huet een um Enn 41:13 gewonnen.Den HBD steet domat an der 3. Ronn vum Challenge Cup.

Resumé vum Match:

No engem duerchwuessene Start an d'Partie konnt den HB Diddeleng sech awer séier ofsetzen, dëst och well d'Georgier hiren éischte Gol eréischt no 7 Minutte schéisse konnten. D'Ekipp aus dem Grand-Duché huet och um Samschdeg net hire beschten Handball gewise, ma et war awer eng Steigerung am Verglach zum Allersmatch ze erkennen. Déi Diddelenger waren engagéiert an d'Passe ware méi prezis wéi nach um Freideg. De Männer aus Georgien ass näischt agefall a sou konnt Diddeleng seng Féierung souverän ausbauen, sou dass et an der Paus 19:7 aus Siicht vun de Lëtzebuerger stoung.An der zweeter Halschent huet de Favorit aus Lëtzebuerg weider kloer dominéiert, a bei de Männer vun Telavi ass näischt méi zesummegelaf. No 40 gespillte Minutte stoung et 25:9 fir d'Ekipp aus dem Grand-Duché. 10 Minutte virum Enn vun der Partie hat den HB Diddeleng eng Avance vu ganze 24 Goler an dat huet sech bis zum Enn vun der Partie och net méi geännert.Um Enn wënnt Diddeleng ouni Problem mat 41:13 géint ee kierperlech a spilleresch schwaache Géigner aus Georgien.

