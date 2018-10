© Screenshot

Resumé vum Match:

Am EHF Cup stoung um Samschdeg de Retourmatch tëscht Achilles Bocholt an dem HB Käerjeng um Programm.D'Lëtzebuerger hate keng sou gutt Ausgankssituatioun. No der 29:33-Defaite am Allersmatch hu si an der Belsch mat 5 Goler Differenz misse wannen, fir sech nach fir déi nächste Ronn ze qualifizéieren.Um Enn packen déi Käerjenger d'Iwwerraschung awer net a verléiere mat 35 op 41 beim belsche Champion.An der Belsch waren et d'Gäscht aus dem Grand-Duché, déi ee 4-Punkte-Réckstand aus dem Allersmatch ze kompenséieren haten. An déi Käerjenger si gutt an d'Partie erakomm a louche kuerzzäiteg mat 7:6 a Féierung. D'Lëtzebuerger konnten awer net ganz mathalen, a sou stoung et no 22 Minutten 12:15 aus der Sicht vu Käerjeng.Duerno huet de belsche Champion vu Bocholt de Virsprong verwalt, ma kuerz virun der Paus ass et deene Käerjenger awer gelongen, bis op ee Punkt erëm erunzekommen, sou dass et mat engem Score vun 19:20 an d'Paus gaangen ass.De lëtzebuergesche Champion huet bis zur 45. Minutt mat Bocholt matgehalen, sou dass et 28:30 aus Sicht vun de Lëtzebuerger stoung. Duerno huet Käerjeng den Uschloss awer verluer a gutt 10 Minutte viru Schluss war beim Stand vun 29:34 kloer, dass Bocholt sech duerchsetze géif.Um Enn verléiert den HB Käerjeng mat 35:41 zu Bocholt a scheet aus dem EHF Cup aus.