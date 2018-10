Häre-Volleyball

Keng Chance hat Esch um Samschdeg géint Stroossen. An dräi Sätz mat 19:25, 21:25 an 20:25 huet ee sech um Enn misse geschloe ginn.Luerenzweiler konnt déi éischt zwee Sätz souverän gewannen an dat mat 25:17 an 25:15. Duerno ass Walfer besser ginn an huet de Rythmus vu Luerenzweiler gebrach, sou datt een duerch ee 25:21 op 1:2 an de Sätz verkierze konnt. De véierte Saz war du richteg spannend an et war een Duell op Aenhéicht. An der Verlängerung hat Luerenzweiler awer dat bessert Enn fir sech. D'Lokalekipp huet de Saz mat 27:25 gewonnen an domadder och de Match mat 3:1.Keng Chance hat de Belair e Samschdeg den Owend géint Bartreng. D'Gäscht hu sech kloer an dräi Sätz mat 25:12, 25:16 an 25:15 duerchgesat.

Damme-Volleyball

De Champion Walfer huet d'Partie zu Mamer dominéiert. War et am éischte Saz mat 25:15 nach e bësse méi enk, huet een am zweeten an am drëtte Saz näischt méi ubrenne gelooss a sech d'Duerchgäng mat zweemol 25:11 souverän geséchert an de Match domadder 3:0 gewonnen.Stengefort a Stroossen hu sech eng enk Partie geliwwert, wou sech näischt geschenkt gouf. Den éischte Saz war knapp mat 26:24 fir Stengefort. D'Lokalekipp konnt sech och den zweete Saz mat 25:23 sécheren. Am drëtte Saz koum vu Stroossen net méi esouvill Géigewier, sou datt dëse mat 25:17 u Stengefort gaangen ass.Iechternach hat géint d'Gym den éischte Saz komplett verschlof an huet dëse misse mat 13:25 ofginn. Am zwee Saz ass een dunn erwächt an huet sech dëse mat 25:23 gekroopt. Duerno huet d'Gym awer net Match nees an d'Hand geholl an d'Sätz dräi a véier mat 25:18 an 25:19 fir sech entscheet an domadder och de Match.