Nom Opstig an d'Conference 1 North verléiert d'Lëtzebuerger Delegatioun hiren éischte Match an der drëtthéchster Divisioun.

© Archiv

Um Samschdeg waren d'Lëtzebuerger Hären an der Conference 1 North am Rugby an der Ukrain am Asaz.De klore Favorit aus der Ukrain konnt sech um éischte Spilldag mat 24:13 géint Lëtzebuerger Delegatioun behaapten.Den 3. November hunn d'Lëtzebuerger an der Conference 1 North Schweden op Besuch. Dëse Match wäert am Stade Josy Barthel gespillt ginn.