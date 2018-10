© AFP

Watch @PatrickLange1's record breaking finish at the 2018 IRONMAN World Championship brought to you by Amazon. #IMWC pic.twitter.com/AVmtsr5hNb — IRONMAN Triathlon (@IRONMANtri) 14. Oktober 2018

Congratulations to @danielaryf, your 2018 IRONMAN World Champion brought to you by Amazon! This is Ryf's fourth IRONMAN World Championship in a row, setting a new course record of 8:26:16! #IMWC pic.twitter.com/jq7NBrp3H1 — IRONMAN Triathlon (@IRONMANtri) 14. Oktober 2018

Dehuet säi WM-Titel beim Ironman op Hawaii verdeedegt. Den Däitschen ass an der Nuecht op e Sonndeg als éischt Persoun ënnert der Schallmauer vun 8 Stonne bliwwen an ass no 7 Stonnen 52 Minutten an 39 Sekonnen no 3,8 Kilometer Schwammen, 180 Kilometer Vëlofueren an 42 Kilometer Lafen als éischten iwwert d'Arrivée gelaf.Den 32 Joer alen Triathlet huet um Sonndeg déi optimal Bedingunge genotzt, fir seng Klass eng weider Kéier ënner Beweis ze stellen a säi Streckerekord vun zejoert ëm ronn 8 Minutten ze verbesseren. No der Arrivée hat hien och nach d'Kraaft fir senger Fra een Hochzäitsantrag ze maachen.D'Victoire vum Lange, deen no gutt 8 Kilometer d'Féierung beim Lafen iwwerholl hat an dës dunn net méi ofginn hat, bei der 40. Editioun vum Ironman Hawaii war déi 5. fir Däitschland.Hannert dem Patrick Lange ass de Belsch Bart Aernouts op déi zweete Plaz komm. Hien hat e Réckstand vu 4 Minutten an 3 Sekonnen op de Gewënner. Um Podium stoung nach de Brit David McNamee op 8 Minutten an 31 Sekonnen.Als beschtebeim Ironman op Hawaii huet sech denklasséiert. De Lëtzebuerger huet 8 Stonnen 56 Minutten an 13 Sekonne gebraucht. Hie klasséiert sech domadder als 90 ënnert 2.385 Participanten a gëtt de gudde 16. an der Kategorie M30-34.Bei denwar d'Victoire fir 4. Kéier noeneen fir d'. D'Schwäizerin huet sech och net vun engem Kontakt mat enger Qual wärend dem Schwamme stoppe gelooss a gewënnt um Enn no 8 Stonnen 26 Minutten an 18 Sekonnen.Mat engem Réckstand vun 10 Minutten a 17 Sekonnen ass d'Britin Lucy Charles als Zweet iwwert d'Arrivée gelaf. Um Podium stoung nach d'Anne Haug. Fir déi däitsch Triathletin war et den éischten Depart beim Ironman Hawaii, si hat e Retard vu 15 Minutten an 41 Sekonnen.