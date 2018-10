© afp

Um Sonndeg stounge 7 Matcher vun de verschiddenen Divisiounen um Programm.

Divisioun A

An der éischter Halschent war Italien déi däitlech besser Ekipp an hat vill Chancen fir e Gol ze schéissen. Mee de Golkipp vun de Polen, Szczesny, konnt direkt e puer gutt Parade weisen an opgrond vun deenen ass et mat engem 0:0 an d'Paus gaangen.No der Paus ass et vill hin an hier gaangen an et waren d'Italiener déi duerch e Gol vum Biraghi an der 91. Minutt nach mat 1:0 gewanne konnten.

Divisioun B

An der éischter Halschent war et e Match op Aenhéicht a keng Ekipp huet där anerer eppes geschenkt. An der 20. Minutt konnt Russland awer no engem Standard duerch de Neustädter a Féierung goen.Mat engem Konter konnt den agewiesselten Cheryshev an der 78. Minutt den 2:0 schéissen. Domadder war de Match entscheed.

Divisioun C

Schonn no 8 Minutten konnt Israel den 1:0 a Persoun vum Hemed schéissen. No 83 Minutten konnt d'Heemekipp den 2:0 duerch de Seba schéissen a konnt domadder alles kloer maachen.Tëscht Rumänien a Serbien ass et mat engem onspektakulären 0:0 op en Enn gaangen. Obwuel den Tamas bei de Rumänier an der 44. Minutt déi rout Kaart gesinn huet, huet et Serbien net gepackt géint d'Rumänen ze gewannen.Geint Montenegro hat Litauen net vill entgéint ze setzen. Schonn no der éischter Halschent louchen se mat 0:3 duerch Goler vum Mugosa (2x) an Kopitovic am Réckstand.An der zweeter Halschent konnt de Montenegro op 4:0 erhéijen an Litauen konnt just nach en Eieregol schéissen.

Divisioun D

No 9 Minutten konnt de Milos Rashica, Spiller vu Werder Bremen, mat engem wonnerschéine Gol den 1:0 fir Kosovo schéissen. Et sollt awer näischt mat der Victoire fir de Kosovo ginn wëll de Joensen konnt an der 50. Minutt den Ausgläich schéissen.An der 37. Minutt ass Malta duerch e Gol vum Muscat a Féierung gaangen. Mee an der 53. Minutt ass dem Abdullayev den Ausgläich gelongen.