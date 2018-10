No der schwiereger éischter Hallschent a Wäissrussland, gëllt et fir déi Lëtzebuerger Futtballnationalekipp déi 0:1 Defaite an der Nations League ofzehaken

Fir d'Partie vum véierte Spilldag muer den Owend um 20h45 am Stade Josy Barthel géint San Marino ass dat och de Fall, sot de Nationaltrainer Luc Holtz, den Owend op der Pressekonferenz virum Match.



Och mat e bësse Recul war net alles schlecht zu Minsk, esou den FLF-Nationaltrainer virun der Partie géint de Futtballzwerg aus der Republik an Italien.

Och wann et géint Wäissrussland vill technesch Feeler an eng héich Feelpassquote, besonnesch an der éischter Hallschent goufen, kann een dat net an zwee Deeg ganz ofstellen, esou de Luc Holtz.

Nodeems de Laurent Jans, deen muer seng 50. Selektioun wäert feieren, elo déi lescht 5 Kéieren an der Pressekonferenz dobäi war, virun allem wei d'Rout Léiwen an deene Matcher all Kéier net verluer haten, war des Kéier de Chris Philipps als Spiller present. De Profi vun Legia Warschau weess, datt d'Rolleverdeelung muer eng aner ass, wei nach zu Minsk.

3 Spiller sinn muer sécher net dobäi. Et sinn dat déi blesséiert Mario Mutsch, Lars Gerson a Kevin Malget. Déi 20 Spiller déi all fit sinn, kommen och all a Fro fir muer unzefänken esou de Luc Holtz. Dat kéint och bedeiten datt et géint San Marino e Wiessel op der Goalkeeperpositioun gëtt.



