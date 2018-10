© Henri Schwirtz

D'Hill Climb Masters goufen eng éischte Kéier am Joer 2014 organiséiert, dëst heiheem zu Eschduerf. 2016 war de Masters an Tschechien an elo 2018 goufen d'Masters zu Gubbio an Italien gefuer.

Bei de Masters geet et drëm, déi Bescht vun de Beschten aus den diversen nationalen an internationale Biergcourse-Championnater géintenee fueren ze loossen. Eng Epreuve op héchstem Niveau also.



Guy Demuth



Ganzer 8 Pilotinnen a Piloten aus Lëtzebuerg hate sech fir de Masters 2018 qualifizéiert. Et waren dat:

Daniel Donkels

Léon Linden

Charel Valentiny

Monique Becker

Sandra Becker

Canio Marchione

Tania Flammang

Guy Demuth.

Ënnert deenen 8 goufe 4 Piloten designéiert, déi an der Coupe des Nations d'Lëtzebuerger Faarwen representéiere sollen. Dëst waren:



Den Daniel Donkels, de Canio Marchione, de Guy Demuth an de Charel Valentiny.







An der Coupe des Nations geet et net drëm, ween de Séiersten ass, mä et geet drëm sou konstant wéi méiglech ze fueren. All Pilot fiert jeweils 3 Montéeën an et geet drëm, zwou quasi identesch Zäiten ze fueren. Wat d'Differenz méi grouss ass, wat et méi Strofpunkte ginn. Déi Zäit déi am wäitsten aus de Féiss läit, gëtt gestrach.

An dëser Disziplin hunn d'Lëtzebuerger sech ënnert 20 Natiounen am beschten aus der Affär gezunn. Si gewannen d'Coupe des Nations virun Italien a Slowenien. Besonnesch de Guy Demuth konnt hei glänzen... seng 1. a seng 3. Montée ware just 0,02 Sekonnen auserneen vun der Zäit.

D'Lëtzebuerger Selektioun hat also all Grond ze feieren.



PDF: FIA Hill Climb Masters 2018 - Coupe des Nations



© Henri Schwirtz

© Henri Schwirtz

An der Eenzelwäertung vun de séiersten Zäite geet d'Victoire un den Italiener Christian Merli virum Simone Faggioli (Italien) an dem Fransous Sébastien Petit.

PDF: Resultater vun den Hill Climb Master (Eenzelwäertung)

Hei kënnt de Guy Demuth op Plaz 15, den Daniel Donkels op Plaz 67, de Canio Marchione op Plaz 74, de Charel Valentiny op Plaz 100, de Léon Linden op d'111, d'Sandra Becker op d'142, d'Monique Becker op d'160. D'Tania Flammang koum net an d'Wäertung.