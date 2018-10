© afp

D'Ekipp ëm de Quarterback Patrick Mahomes huet sech nämlech an engem ganz spannende Match misse mat 40:43 géint den Tom Brady an d'New England Patriots misse geschloe ginn. Den Tom Brady huet 340 Yards geheit an dobäi eng Touchdown-Pass op den Julian Edelman, deen domat och seng 1. Touchdown-Pass vun der Saison gefaangen huet. Bei de Patriots konnt de Runningback Sony Michel iwwerzeegen. Hie kënnt op 106 Rushing-Yards an huet de Ball zweemol an d'Endzon gedroen. Och den Tom Brady ass eemol selwer an d'Endzon gelaf. Bei den Chiefs hunn, ewéi schonns déi ganz Saison, de Patrick Mahomes, de Kareem Hunt an den Tyreek Hill iwwerzeegt. De Mahomes huet 4 Touchdown-Päss geheit, 3 dovunner op den Hill.D'Los Angeles Rams si weider net ze schloen a gewannen och de 6. Match vun der Saison an e groussen Undeel un där Victoire hat den Todd Gurley. De Running Back vun de Rams huet nämlech net méi opgehale mat Lafen. 208 Yards ass ee gelaf, dobäi zwee Touchdowns. D'Broncos hunn ee gudde Match gemaach, konnten och laang Zäit mathalen a koumen 1 Minutt an 22 Sekonne viru Schluss nach eemol op 3 Punkten erun. Den uschléissenden Onside Kick ass awer net gelongen, esou dass d'Rams mat 23:20 gewannen an domat si si elo déi eenzeg Ekipp an der Liga, déi bis heihinner all Match gewonnen hunn.Dat wuel mat iwwerraschendst Resultat gouf et tëscht den Dallas Cowboys an den Jacksonville Jaguars. D'Cowboys hunn nämlech déi wuel beschten Defense aus der ganzer Liga reegelrecht auserneegeholl. Um Enn stoung et nämlech 40:7. Domat weist den Trend vun den Jaguars weider no ënnen, déi 3 vun de lescht 4 Matcher verluer hunn.De Marcus Mariota, de Quarterback vun den Tennesse Titans war wuel frou, ewéi de Match géint d'Baltimore Ravens eriwwer war. Fir hien war dëse Match nämlech alles aneschters ewéi ee Spadséiergang, dat well hie ganzer 11 Mol gesacked ginn ass. D'Resultat um Enn war fir d'Titans wuel genau sou erschreckend, wéi déi 11 Sacks. Si verléieren nämlech mat 0:21 géint d'Ravens, déi mat enger staarker Defense an enger zouverlässeger Offense ëm den Joe Flacco iwwerzeege konnten.E Méindeg ass dann nach de Match tëscht de Green Bay Packers an de San Francisco 49ers.

Alleguerten d'Resultater am Iwwerbléck:

New York Giants - Philadelphia Eagles 13:34Miami Dolphins - Chicago Bears 31:28New York Jets - Indianapolis Colts 42:34Oakland Raiders - Seattle Seahawks 3:27Houston Texans - Buffalo Bills 20:13Cincinnati Bengals - Pittsburgh Steelers 21:28Cleveland Browns - Los Angeles Chargers 14:38Washington Redskins - Carolina Panthers 23:17Minnesota Vikings - Arizona Cardinals 27:17Atlanta Falcons - Tampa Bay Buccaneers 34:29Denver Broncos - Los Angeles Rams 20:23Tennesse Titans - Baltimore Ravens 0:21Dallas Cowboys - Jacksonville Jaguars 40:7New England Patriots - Kansas City Chiefs 43:40