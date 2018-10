Direkt am 1. Tour vum WTA-Tennis-Tournoi op der Kockelscheier gouf et eng kleng Iwwerraschung, do war et nämlech d'Aus fir d'Gewënnerin vum leschte Joer.

D'Carina Witthöft aus Däitschland, wat sech d'lescht Joer an der Finall géint d'Monica Puig aus Puerto Rico duerchsetze konnt, huet sech e Méindeg am 1. Tour vum Haapttableau misse geschloe ginn, dat géint d'Wäissrussin Vera Lapko. D'Lapko wënnt d'Partie mat 6:4, 5:7 a 6:4.Nieft der Wäissrussin konnt sech och d'Pauline Parmentier fir den zweeten Tour qualifizéieren. D'Spillerin aus Frankräich konnt sech mat 7:6 a 6:2 géint d'Viktorija Golubic aus der Schwäiz behaapten.Da goufen e Méindeg och nach déi lescht Matcher vun der Qualifikatioun gespillt. Hei konnt sech d'Eugenie Bouchard mat 6:2 a 7:5 géint d'Jessica Ponchet aus Frankräich duerchsetzen. Weider Victoirë gouf et vum Belinda Bencic aus der Schwäiz, dem Arantxa Rus aus Holland an dem Kristyna Pliskova, déi sech domat alleguerte fir den Haapttableau qualifizéieren. D'Eugenie Bouchard trëfft am 1. Tour vum Haapttableau op d'Timea Babos an d'Arantxa Rus an d'Belinda Bencic treffen openeen.Méi spéit e Méindeg sollen nach zwou Partië gespillt ginn. Hei spillt d'Anna Karolina Schmiedlova géint d'Donna Vekic an d'Anna Blinkova kritt et mam Tatjana Maria ze dinn.E Méindeg war d'Mandy Minella dann och op der Kockelscheier, dat awer nach, fir ze trainéieren.

WTA-Tournoi op der Kockelscheier live op RTL