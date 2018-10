© Serge Olmo / RTL Radio Lëtzebuerg

Déi 3 Goler vun de Lëtzebuerger géint San Marino (15.10.2018) D'Goler hunn den Turpel an der 4. Minutt, de Sinani an der 65. Minutt an de Vincent Thill an der 73. Minutt geschoss.

Um 4. Spilldag vun der Nations League huet d'Lëtzebuerger Nationalekipp e Méindeg den Owend an der Divisioun D am Grupp 2 am Stade Josy Barthel géint San Marino gespillt. No der 0:1-Defaite de leschte Freideg a Wäissrussland wollten d'Rout Léiwen e Méindeg den Owend nees gewannen, fir weider eng gutt Ausgangspositioun an hirem Grupp ze behalen.Um Enn hunn d'Lëtzebuerger de Match géint San Marino dann och héich verdéngt mat 3:0 gewonnen. D'Rout Léiwen hunn de Match e Méindeg den Owend dominéiert. Si si mat enger ganz anerer Kierpersprooch opgetrueden an hu sech déi 90 Minutten iwwer Chance ëm Chance erausgespillt. D'Goler hunn den Turpel an der 4. Minutt, de Sinani an der 65. Minutt an de Vincent Thill an der 73. Minutt geschoss.An der zweeter Partie am Grupp vun de Lëtzebuerger ass Wäissrussland net iwwert een 0:0 géint Moldawien erauskomm. Duerch dëse Remis steet Lëtzebuerg an der Tabell elo nees op der 1. Plaz an der Tabell an huet ee Punkt Virsprong op Wäissrussland.

Resumé vum Match

Déi bescht Zeenen aus dem Match Lëtzebuerg-San Marino (15.10.2018) No 90 Minutte gewënnt Lëtzebuerg verdéngt mat 3:0.

De Lëtzebuerger Nationaltrainer Luc Holtz hat fir de Match e Méindeg den Owend géint San Marino véier Verännerungen an der Startformatioun vis-à-vis vum Match a Wäissrussland de leschte Samschdeg virgeholl. Nei mat dobäi waren de Ralph Schon, de Vincent Thill, de Leandro Barreiro an de Mathias Jänisch. Donieft stoungen nach de Maxime Chanot, de Chris Philipps, de Christopher Martins, den Olivier Thill, den Danel Sinani, de Laurent Jans an den Dave Turpel um Terrain.Lëtzebuerg war vun der éischter Sekonn u voll am Match an huet gewisen, datt een déi dräi Punkten onbedéngt heiheem wollt behalen. Et huet dann och net laang gedauert, bis deen éischte Gol gefall ass. An der 4. Minutt ass Lëtzebuerg mat 1:0 géint San Marino a Féierung gaangen. De Barreiro hat eng 20 Meter virum Gol de Ball recuperéiert an dësen dunn op déi lénks Säit eraus op de Jänisch gespillt. Den Déifferdenger huet de Ball dunn an de Strofraum ginn, wou den Turpel nëmmen nach huet missen de Fouss dohinner halen. De Kapitän vu San Marino hat do net gutt ausgesinn an hat den Turpel vill ze fräi stoe gelooss.D'Ekipp vum Luc Holtz huet och duerno de Match dominéiert. D'Lëtzebuerger hunn ëmmer erëm hir Plazen um Terrain gewiesselt, wat et San Marino schwéier gemaach huet, sech op d'Spill vun der Lokalformatioun anzestellen, sou datt et ëmmer nees flott Kombinatiounen a gutt Chancë gouf.An der 21. Minutt hätt Lëtzebuerg missen een Eelefmeter kréien. De Martins war nämlech am Strofraum festgehale ginn, ma de letteschen Arbitter huet net op de Punkt gewisen.No 35 Minutte stoung et nach ëmmer 1:0 fir Lëtzebuerg. De Lokalekipp huet nach dat néidegt Gléck fir e weidere Gol gefeelt, well de Ball ass méi wéi eng Kéier ganz knapp laanscht de Gol gaangen. Sou war et beispillsweis den Turpel, deen no engem Pass an d'Déift, eleng a Richtung Gol vu San Marino gelaf war, ma de Kipper Benedettini konnt säi Schoss nach ofwieren. Direkt duerno hat et de Sinani aus der Distanz probéiert, ma säi Versuch ass knapp laanscht gaangen.No den éischte 45 Minutte stoung et nach ëmmer "nëmmen" 1:0 fir Lëtzebuerg. De Score hätt scho misse méi héich sinn, no deene ville gudde Chancë fir d'Rout Léiwen. Déi lescht Pass huet awer gefeelt. San Marino huet an der éischter Hallschent gréisstendeels iwwerfuerdert gewierkt an ass nëmme seelen aus der eegener Hallschent erauskomm. Bei Ballbesëtz waren direkt 2-3 Lëtzebuerger do, fir sech de Ball nees zeréckzehuelen. San Marino hat doduerch keng eng Golchance an der éischter Hallschent.Direkt nom Upaff vun der zweeter Hallschent hat den Turpel den 2:0 um Fouss leien. De Vincent Thill hat den Turpel schéin an d'Déift geschéckt, ma den Diddelenger huet de Ball dunn eleng virum Kipper knapp derlaanscht gesat. Kuerz drop war et e Fräistouss, deen den Olivier Thill knapp iwwert d'Lat gesat hat. An der 52. Minutt war San Marino dunn eng éischte Kéier geféierlech. E Fräistouss vum Simoncini huet de Gol nëmmen ëm Zentimeter verfeelt.Vun der 54. Minutt u stoungen d'San-Marinesen nëmmen nach zu 10 um Terrain, no engem Foul vum Gasperoni um Philipps huet den Arbitter dem Spiller vu San Marino zu Recht déi giel-rout Kaart gewisen.An Iwwerzuel hunn d'Lëtzebuerger sech weider Chance ëm Chance erausgespillt an den 2:0 loung weiderhin an der Loft. An der 65. Minutt war et dunn esouwäit. De Sinani war vun der Säit an d'Mëtt gezunn an huet do aus 23 Meter ofgezunn an de Ball an de laangen Eck gesat. Keng Chance fir de Kipper. Kuerz drop huet et eng weider Kéier am Gol vun de San-Marinesen gerabbelt. De Vincent Thill hat den Turpel schéi lancéiert, dësen huet de Ball dunn zeréck geluecht op de Vincent Thill, deen dës Chance du wonnerbar aus kuerzer Distanz verwandelt huet. Eng verdéngten 3:0-Féierung fir Lëtzebuerg géint San Marino.Bei dësem Score sollt et bis zum Schluss bleiwen, sou datt Lëtzebuerg sech iwwert eng héich verdéngten 3:0-Victoire géint San Marino ka freeën.

Divisioun A

An den éischte 45 Minutten ass tëscht Island an der Schwaïz kee Gol gefall. No der Paus war et d'Schwäiz déi an der 52. Minutt duerch de Seferovic mat 1:0 a Féierung gaangen ass. An der 67. Minutt huet de Lang op 2:0 erhéicht. Island huet sech trotz dem Réckstand net opginn an huet gekämpft. An der 81. Minutt konnte si duerch de Finnbogasson op 1:2 verkierzen. Der Lokalekipp ass et awer net méi gelongen de Match nach ze dréinen, sou datt d'Schwäiz mat 2:1 an Island gewënnt.Duerch ee ganz staarken Optrëtt an der éischter Hallschent loung England an der Paus mat 3:0 géint Spuenien a Féierung. An der 16. Minutt hat de Sterling den 1:0 geschoss. No enger hallwer Stonn war et dunn de Rashford, deen op 2:0 erhéicht huet, ier de Sterling mat engem weidere Gol an der 38. Minutt op 3:0 gesat huet. No der Paus huet den Alcacer Sekonnen no senger Awiesslung op 1:3 verkierzt. Sekonne viru Schluss huet de Ramos nach op 2:3 gesat, ma dëse Gol ass ze spéit komm, fir nach eppes um Resultat ze änneren. England gewënnt um Enn 3:2.