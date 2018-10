Hei fannt Dir de Livestream vun 18.00 Auer un.

mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Muller

"Ech wëll endlech eng Kéier en Tour hei zu Lëtzebuerg virukommen", sot d'Mandy Minella am Virfeld vun hirem Match an der éischter Ronn vum Haapttableau beim WTA-Dammen-Tennis-Tournoi op der Kockelscheier. Déi aktuell Nummer 113 an der Weltranglëscht kritt et den Owend, net virun 18 Auer mam Kirsten Flipkens ze dinn. Dat gëtt awer och net einfach.





Minella géint Flipkens/Reportage Franky Hippert



D'Spillerin aus der Belsch ass nämlech d'Nummer 52 am WTA-Ranking a stoung esouguer schonn eng Kéier op der 13. Plaz. Dobäi kënnt och nach, datt d'Mandy Minella sech an Asien eng ferm Gripp opgeraf hat.

An enger éischter Phas sollt déi 32 Joer al Spillerin vun der Spora jo géint d'Camila Girogi untrieden. Well d'Italienerin no hirer Victoire e Sonndeg beim WTA-Tournoi vu Linz ugeschloen war, huet si misse Forfait erklären. Am Haapttableau goufen et dunn Ajustementer an du koum et eben dozou, datt d'Mandy Minella elo géint d'Flipkens muss spillen.

Bis elo gouf et 6 Mol den Duell Minella-Flipkens a 6 Mol ass déi 32 Joer al Spillerin aus der Belsch, wann och dacks knapp, als Gewënnerin vum Terrain gaangen. Fir déi fréier Nummer 66 an der Weltranglëscht ass de Lëtzebuerger Tournoi net wéi all aneren.

Et gëtt déi 15. Kéier, datt d'Mandy Minella op den BGL BNP Paribas Luxembourg Open opschléit. 2001 war fir d'éischt, deemools mat 15 Joer an der Qualifikatioun. 2018 ass d'Joer vum Comeback vun der Lëtzebuergerin no hirer Babypaus. Vläicht ass et jo och d'Joer vum éischte Succès am Haapttableau op der Kockelscheier.

