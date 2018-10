X

En Dënschdeg den Owend géint 18 Auer ass d'Mandy Minella op der Kockelscheier op den Terrain komm, dat fir hir Partie géint d'Kirsten Flipkens aus der Belsch.Um Enn huet d'Spillerin vun der Spora an 2 Sätz mat 2:6 an 3:6 géint d'Flipkens verluer. D'Mandy Minella huet wuel iwwert de Match gutt matgehalen, huet sech och ëmmer nees Breakbäll erausgespillt, ma hei hat d'Flipkens ëmmer nees déi richteg Äntwert parat. Bei der 15. Participatioun ass et domat déi 10. Kéier, dass d'Mandy Minella am 1. Tour vum Haapttableau erausflitt. 5 Mol war an der Qualifikatioun Schluss fir d'Lëtzebuerger Nummer 1. 2001 am Alter vu 15 Joer war d'Minella eng éischte Kéier beim WTA-Tournoi op der Kockelscheier mat vun der Partie.

Resumé vum Match vum Minella

© Screenshot

Déi 13. Plaz war déi beschte Placéierung vum Kirsten Flipkens an der Weltranglëscht. © Screenshot

© Screenshot

Fir d'Mandy Minella war et an dëser Partie ee ganz schwieregen Optakt. D'Lëtzebuergerin huet an der Ufanksphas vum Match immens nervös gewierkt an dat huet sech nawell och op hir Leeschtung ausgewierkt. Esou louch si net nëmme séier mat 0:1 hannen, ma och bei hirem uschléissenden Opschlagspill hat si d'Nervositéit nach net ofgeluecht an esou huet si och ee Break kasséiert.Dono ass d'Minella dunn e bësse besser an de Match komm, ma nach hat d'Flipkens d'Iwwerhand. D'Spillerin aus der Belsch konnt hire Service halen a mat 3:0 a Féierung goen. Doropshin huet d'Lëtzebuergerin hiren Trainer a Mann Tim Sommer op den Terrain geruff, deen hir Tipps ginn huet, wat si un hirem spill ännere soll.Dëst sollt och hir Friichten droen, well déi fréier Sportlerin vum Joer konnt op 1:3 verkierzen, och wa si fir d'éischt nach ee Breakball huet missen ofwieren.D'Mandy Minella hat bis heihinner ëmmer nees Problemer, wann d'Flipkens op der Réckhand de Slice gespillt huet. Dës Schwächt konnt d'Lëtzebuergerin awer no an no ëmmer méi ofleeën a si huet dem Flipkens ëmmer nees suerge bereet, wa si hir Virhand gutt agesat huet.D'Flipkens war bei eegenem Service awer weiderhi ganz staark an huet d'Minella ëmmer erëm ënner Drock gesat a konnt esou op 4:1 stellen. Ma och d'Spillerin vun der Spora war elo bei eegenem Service besser a konnt hei selwer Drock opbauen, fir nees ze verkierzen.Beim Stand vun 2:4 aus der Siicht vum Mandy Minella konnt d'Mandy Minella sech dunn déi éischt Breakbäll erausspillen. Si konnt d'Consignen vun hirem Trainer Tim Sommer gutt ëmsetzen a koum esou zu dëse Breakbäll. Hei huet d'Flipkens awer ganz gutt Nerve bewisen. Si huet direkt 2 gutt Servicer ausgepaakt, fir nees op Gläichstand ze kommen a bei den 2 uschléissende Ballwiessel ass d'Flipkens un d'Netz komm, huet d'Minella ënner Drock gesat an esou huet d'Lëtzebuergerin och déi entscheedend Feeler gemaach, esou dass d'Flipkens hire Service duerchbrénge konnt.Och am uschléissende Jeu koum d'Flipkens ëmmer nees no vir un d'Netz an d'Lëtzebuergerin huet dësen Drock gespuert an ëmmer nees onnéideg Feeler gemaach an esou koum d'Spillerin aus der Belsch zu 3 Sazbäll an direkt deen 1. gouf genotzt, well d'Mandy Minella huet de Saz mat engem Duebelfeeler beim Service ofginn.Direkt zum Ufank vum zweete Saz war d'Minella dunn awer hellwaakreg an huet direkt Drock gemaach a scho goufen et nees zwee Breakbäll fir d'Lëtzebuergerin. Ma d'Flipkens huet hei nees déi richteg Äntwert fonnt. Mat engem Ass huet si deen 1. Breakball ofgewiert. Beim 2. Breakball ass si nees vir un d'Netz gaangen an d'Minella huet de Passéierball an d'Aus geschoss. Uschléissend ass d'Flipkens dunn och mat 1:0 a Féierung gaangen.Beim Opschlagspill vun der Lëtzebuergerin war et dunn nees ëmgedréint. D'Flipkens huet Drock gemaach a koum zu engem Breakball. Do huet d'Minella sech awer un hirer Géignerin inspiréiert an ass selwer un d'Netz gaangen, fir dësen ofzewieren. Mat engem gudde leschten Opschlag huet si dunn op 1:1 ausgeglach.D'Minella war elo an dëser Phas ee Stéck besser an hir Determinatioun sollt sech mat engem Break bezuelt maachen, esou dass si mat 2:1 a Féierung goe konnt.D'Flipkens huet dunn awer op een Neits den Tempo ugezunn an ass nees méi konzentréiert opgetrueden. An dëser Phas huet d'Flipkens elo vill besser gespillt a konnt direkt ee Rebreak realiséieren. Ma domat war et nach net gedoen. Weider Unforced Errors a Winnere vum Flipkens hunn dofir gesuergt, dass d'Spillerin aus der Belsch esouguer op 4:2 dovunzéie konnt, dat heescht si konnt hire Service erëm duerchbréngen an ee weidert Break realiséieren.Bei eegenem Service war der Lëtzebuergerin hir Géignerin weiderhi ganz staark an huet weider näischt ubrenne gelooss, fir op 5:2 ze stellen.D'Mandy Minella stoung bei eegenem Service also elo mam Réck zur Mauer. No 1 Stonn a 7 Minutten war et dunn den éischt Matchball fir d'Flipkens. Déi 32 Joer ale Lëtzebuergerin konnt no engem ganz schéine Ballwiessel awer dem Drock Meeschter ginn a konnt dësen ofwieren an dono esouguer nach eemol op 3:5 verkierzen.D'Kirsten Flipkens huet dunn awer fir de Match servéiert an dat mat Succès, well si konnt dësen Opschlag souverän duerchbréngen a wënnt esou mat 6:2 a 6:3 a steet am 2. Tour, wou d'Belinda Bencic schonns op d'Spillerin aus der Belsch waart.

Den Iwwerbléck vum Dag

A heartbreaking loss for Moni after she had a match point in the 2nd set tiebreak. But Ferro upped her play with her back against the wall. Fiona Ferro defeated Monica Niculescu 4-6, 7-6, 6-0.#WTALuxembourg pic.twitter.com/X91f2DJqxU — 🇷🇴WTA Romania🇷🇴 (@WTARomania) 16. Oktober 2018

© Val Wagner

En Dënschdeg gouf et direkt an der 1. Partie eng Iwwerraschung, do war et nämlech d'Aus fir d'Gewënnerin aus dem Joer 2016. D'Rumänin Monica Niculescu huet sech hei nämlech mat 6:4, 6:7 an 0:6 dem Fiona Ferro aus Frankräich misse geschloe ginn. D'Niculescu hat am zweete Saz esouguer ee Matchball, ma nom Sazverloscht war d'Loft dunn awer definitiv eraus bei der Rumänin.An och d'Resultat aus dem zweete Match hätt een am Viraus net esou erwaart. D'Maria Sakkari, wat bei de BGL BNP Paribas Luxembourg Open op 7 gesat war, huet hei nämlech mat 1:6 a 6:7 géint d'Russin Margarita Gasparyan verluer.Eng vun de grousse Favoritinnen op den Titel ass d'Carla Suarez Navarro. Déi kleng Spuenierin ass op 3 gesat a konnt en Dënschdeg och erfollegräich an den Tournoi starten. Si huet nämlech kloer mat 6:3 a 6:4 géint d'Qualifikantin Kristyna Pliskova gewonnen.D'Andrea Petkovic konnt en Dënschdeg hir gutt Form konfirméieren a gewënnt mat 6:3 a 6:4 géint d'Alsion van Uytvanck aus der Belsch an erreecht esou op en Neits den zweeten Tour.Méi spannend war et awer an der Partie tëscht dem Dalila Jakupovic an dem Kateryna Kozlova. D'Jakupovic konnt den 1. Saz knapps am Tiebreak fir sech entscheeden, ier d'Kozlova am 2. Saz zeréckgeschloen huet. Am 3. an decisive Saz huet d'Jakupovic dunn d'Nerve behalen a konnt mat 6:4 gewannnen, esou dass och déi 27 Joer al Slowakin an den nächsten Tour kënnt.Du koum déi fréier Nummer 1 vun der Welt, d'Spuenierin Garbine Muguruza op den Terrain. Si hat et am 1. Tour mat der Schwäizerin Stefanie Vögele ze dinn. An hei koum d'Muguruza direkt gutt an de Match eran a konnt direkt am 1. Jeu vum Match ee Break realiséieren, wat och sollt duergoen, fir den 1. Saz mat 6:4 ze gewannen. Och am 2. Saz ass dem Muguruza ee Break duergaangen, esou dass och dëse Saz mat 6:4 un d'Spuenierin goung, déi also elo am zweeten Tour steet.Am Duell tëscht de Qualifikantinne Belinda Bencic an Arantxa Rus war et eng relativ kloer Affär. D'Schwäizerin Bencic hat vun Ufank u Kontroll iwwert de Match an huet och iwwer d'Distanz net vill ubrenne gelooss a konnt de Match esou mat 6:2 a 6:1 gewannen.Fir d'Mandy Minella sollt et och am 15. Ulaf op der Kockelscheier näischt gi mam 2. Tour bei de BGL BNP Paribas Luxembourg Open, si verléiert nämlech mat 2:6 an 3:6 géint d'Kirsten Flipkens aus der Belsch.

Den Iwwerbléck vun de Resultater

(W) - Monica Niculescu 4:6, 7:6, 6:0Maria Sakkari (7) -1:6, 6:7(3) - Kristyna Piskova (Q) 6:3, 6:4- Kateryna Kozlova 7:6, 3:6, 6:4- Alison van Uytvanck 6:3, 6:4(Q) - Arantxa Rus (Q) 6:2, 6:1Stefanie Vögele -(2) (W) 4:6, 5:6Johanna Larsson -(5) 1:6, 7:6, 0:6Mandy Minella (W) -(9) 2:6, 3:6Eugenie Bouchard (Q) - Timea Babos bleift nach ze spillenDayana Yastremska - Varvara Lepchenko bleift nach ze spillenJulia Goerges (1) - Viktoria Kuzmova bleift nach ze spillen

WTA-Tournoi op der Kockelscheier live op RTL