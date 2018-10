Et ass dat Event am Joer, wou een emol gemittlech iwwert Tennis schwätze kann an dat bei guddem Iessen.

Mandy Minella kritt de Jana Novotná Award (16.10.2018)

Leschte Sonnden war et nees esou wäit, op der Kockelscheier war d’Player’s Night an obwuel deen Dag d'Wale waren, gouf et e groussen Undrang. Ënnert dem Motto Oktoberfest ware vill Dirndlen a Liedersboxen ze gesinn, ma den Highlight war awer de Jana Novotná Award, deen dëst Joer un d’Mandy Minella goung.Et wor d’Frauke Ludowig, déi d’Player’s Night moderéiert huet. Fir déi musikalesch Ambiance huet de Ross Anthony gesuergt. De britesche Sänger a Moderator kennt Lëtzebuerg privat a kënnt och gäre geschäftlech heihinner.All Grond also fir d’Mandy Minella fir ze feieren, de Jana Novotná Award soll un d’Wimbledon-Gewënnerin erënneren, déi den 19. November 2017 u Kriibs gestuerwen ass.