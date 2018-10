© Cliff Block

An den éischten 20 Minutte war et ee Match, dee sech am Mëttelfeld ofgespillt huet, quasi ouni Chancen op béide Säiten.



An der 25. Minutt ass dunn awer den 1:0 fir Lëtzebuerg gefall. No engem kuerze Corner vum Duriatti op de Prudhomme koum de Ball op 25 Meter bei de Ryan Johansson, deen eng Flank an de 5-Meter gespillt huet, wou den Tim Hall zum 1:0 erakäppe konnt.



D'Gäscht aus Bulgarien hunn du méi gedréckt, et sollt awer mam 1:0 fir Lëtzebuerg an d'Paus goen.



No der Paus hunn Gäscht direkt weider Drock op den Ausgläich gemaach, mä eis jonk Lëtzebuerger Formatioun huet gutt dergéint gehalen.



An der 76. hat den Ostrowski esouguer den 2:0 um Fouss, mä säi Wäitschoss sollt just laanscht de Potto goen.



Et ass awer nach eemol spannend ginn, dëst well den Edvin Muratovic an 79. Minutt déi giel an zwou Minutten drop, an der 81., déi giel-rout Kaart gesinn huet.



Mä och mat 10 Mann huet d'FLF-Formatioun de Score iwwert d'Distanz bruecht.



Um Match waren 385 Spectateuren.