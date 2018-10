D'"Mannschaft" huet eng wesentlech besser Leeschtung gewise wéi géint Holland, wou et jo eng 0:3-Defaite gouf, ma trotz engem 1:0-Avantage an der Paus - an der 14. Minutt hat de Kroos een Eelefmeter verwandelt - bleift um Enn näischt fir déi däitsch Ekipp.An der 62. huet de Griezmann egaliséiert duerch e spektakuläre Kappball an an der 81. huet och hie vum Punkt getraff, esou datt de Weltmeeschter um Enn 2:1 gewënnt. Den Eelewer war am Fong awer net berechtegt.Am Grupp 1 vun der Liga A ass Däitschland weider op der drëtter a leschter Plaz ... a kämpft géint den Ofstig.An engem Frëndschaftsmatch hunn d'Belsch an Holland 1:1 gespillt.