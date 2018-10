Fir déi fréier Nummer 1 vun der Welt, d'Garbine Muguruza, sinn d'BGL BNP Paribas Luxembourg Open schonn eriwwer. © Val Wagner

Dayana Yastremska launches 26 winners to earn top career-win against Muguruza @WTAluxembourg --> https://t.co/zKBP5dAgVc pic.twitter.com/gxOshnhpGa — WTA (@WTA) 17. Oktober 2018

That moment when you get the biggest win of your career!



Dayana Yastremska shocks Garbine Muguruza 6-2, 6-3 to reach the quarterfinals @WTAluxembourg. pic.twitter.com/vyqIqSUSxb — WTA (@WTA) 17. Oktober 2018

Weider konnt sech och d'Julia Görges, dat bei dësem Tournoi op 1 gesat ass, e Mëttwoch an der Aachtelsfinall duerchsetzen. Deemno spillt d'Nummer 9 vun der Welt elo an der Véierelsfinall géint d'Donna Vekic aus Kroatien, dat liicht Problemer mam Fiona Ferro hat.D'Eugenie Bouchard kritt et no hirer Victoire an der Ronn vun de leschten 8 mam Andrea Petkovic ze dinn, dat sech géint d'Katerina Siniakova duerchsetze konnt. D'Vera Lapko spillt an der Véierelsfinall géint d'Belinda Bencic aus der Schwäiz an an der leschter Véierelsfinall kënnt et zum Duell tëscht dem Margarita Gasparyan aus Russland an der Ukrainerin Dayana Yastremska, dat sech iwwerraschend géint d'Garbine Muguruza, wat op 2 gesat war, duerchsetze konnt.

Den Iwwerbléck vum Dag

No. 1⃣ for a reason



Top seed @juliagoerges sees off Blinkova 6-1, 6-4 @WTAluxembourg to advance to the quarterfinals. pic.twitter.com/hUUnm6tW5z — WTA (@WTA) 17. Oktober 2018

Déi éischt Spillerin, déi sech e Mëttwoch fir d'Véierelsfinalle qualifizéiere konnt, war dem Mandy Minella hir Dubbelpartnerin. D'Vera Lapko huet an der Aachtelsfinall nämlech mat 7:5 a 6:2 géint d'Pauline Parmentier aus Frankräich gewonnen.Och fir eng weider Spillerin aus Frankräich sinn d'BGL BNP Paribas Luxembourg Open eriwwer an dobäi hat et fir d'Fiona Ferro am Ufank nawell ganz gutt ausgesi géint d'Donna Vekic. D'Ferro war gutt an de Match erakomm a konnt den 1. Saz mat 6:2 fir sech entscheeden. D'Kroatin, déi hei mat zu de Favoritinne gehéiert, huet dunn awer reagéiert a konnt den 2. Saz mat 6:1 fir sech entscheeden. Den 3. an entscheedende Saz war dunn ee gutt Stéck méi enk, wéi déi éischt zwee, ma um Enn mam besseren Enn fir d'Donna Vekic.Nodeems d'Kirsten Flipkens en Dënschdeg den Owend d'Mandy Minella bezwénge konnt, war dunn e Mëttwoch och Schluss fir d'Spillerin aus der Belsch. Si krut et mat der Qualifikantin Belinda Benic ze dinn, déi d'Flipkens am Schnellduerchlaf heemgeschéckt huet.D'Margarita Gasparyan aus Russlan konnt sech och fir d'Ronn vun de leschten 8 qualifizéieren, dat nodeems si sech e Mëttwoch an 2 Sätz mat 6:4 a 6:2 géint d'Dalila Jakupovic duerchsetze konnt.Um Stadium Court war et dunn de Match tëscht dem Carla Suarez Navarro an dem Eugenie Bouchard. Iwwerdeems d'Spuenierin op 3 gesat ass, huet d'Eugenie Bouchard missen duerch d'Qualifikatioun goen, deemno war d'Favoritteroll an dësem Match séier verdeelt. An awer sollt déi jonk Kanadierin vill besser an de Match kommen. D'Bouchard vum Start ewech déi besser Spillerin an huet virun allem op der Virhand ee Winner no deem anere geschloen a konnt den 1. Saz esou mat 6:1 gewannen.Och an den zweete Saz ass d'Eugenie Bouchard mat Volltempo gestart an huet der Spuenierin guer keng Chance gelooss. Ëmmer erëm huet si d'Suarez Navarro um falsche Fouss erwëscht a konnt nees séier zwee Breaks realiséieren, fir op 3:0 ze stellen.Och dono huet déi fréier Nummer 5 vun der Welt de Match dominéiert a wënnt den zweete Saz mat 6:0. No nëmmen 53 Minutte steet d'Bouchard also an der Véierelsfinall.Am uschléissende Match konnt sech awer d'Favoritin duerchsetzen. D'Julia Görges, wat op 1 gesat ass, hat an hirer Partie géint d'Russin Anna Blinkova net all ze vill Problemer. Um Enn war et eng souverän Virstellung vun der däitscher Spillerin, déi sech mat 6:1 a 6:4 duerchsetze konnt an esou d'Véierelsfinallen erreecht.Et sollt e Mëttwoch den Owend awer nach eng weider grouss Iwwerraschung ginn, well och fir d'tête de série 2 war den Tournoi eriwwer. D'Garbine Muguruza, déi fréier Nummer 1 vun der Welt huet sech nämlech iwwerraschend géint déi 18 Joer al Ukrainerin Dayana Yastremska misse geschloe ginn. Déi jonk Spillerin aus der Ukrain ass den Ament richteg gutt a Form, well si huet eréischt e Sonndeg de WTA-Tournoi zu Hong Kong gewonnen, wou awer och eng staark Konkurrenz um Depart war.Am leschten Eenzel vum Dag huet sech déi Däitsch Andrea Petkovic kloer an zwee Sätz (6:2, 6:3) géint d'Katerina Siniakova aus Tschechien duerchgesat.E Mëttwoch gouf och nees Dubbel gespillt an hei goufen nach Matcher aus dem 1. Tour gespillt. An der éischter Partie konnte sech d'Paula Kania an d'Yana Sizikova iwwerraschend mat 6:1, 1:6 a 14:12 géint d'Tatjana Maria an d'Pauline Parmentier behaapten. An der Véierelsfinall geet et elo géint d'Greet Minnen an d'Alison van Uytvanck.Och wann d'Eenzelkompetitioun schonns eriwwer ass fir d'Kirsten Flipkens an d'Johanna Larsson, esou ass am Dubbel nach ëmmer alles dra fir déi belsch-schwedesch Koppel. Si konnt e Mëttwoch am 1. Tour mat 7:6 a 6:2 géint d'Pei Hsuan Chen an d'Fang Hsien Wu gewannen a spillt an der Véierelsfinall géint d'Viktorija Golubic an d'Jamie Loeb.Am leschten Dubbel vum Dag hu sech d'Lyudmyla Kichenok an d'Katarina Srebotnik mat zweemol 6:2 géint d'Anna Blinkova an d'Arantxa Rus duerchgesat.

All d'Matcher am Iwwerbléck

Pauline Parmentier -5:7, 2:6Fiona Ferro -(6) 6:2, 1:6, 5:7(Q) - Kirsten Flipkens (9) 6:1, 6:2- Dalila Jakupovic 6:4, 6:0Carla Suarez Navarro (3) -(Q) 1:6, 0:6(1) - Anna Blinkova 6:1, 6:4- Garbine Muguruza (2) 6:2, 6:3- Katerina Siniakova (5) 6:2, 6:3Tatjana Maria/Pauline Parmentier -1:6, 6:1, 12:14Pei Hsuan Chen/Fang Hsien Wu -6:7, 2:6- Anna Blinkova/Arantxa Rus 6:2, 6:2

Tennis op der Kockelscheier live op RTL

Donneschdeg den 18. Oktober vun 13h un déi éischt 2 1/4 Finallen mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Mullervun 18h un déi 2 aner 1/4 Finallen mat Kommentar vum Tom Flammang a Gilles Kremer - Programm vum 2. RTL(mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Muller)Freideg, 19. Oktober vu 17h00 bis 22h00 - Programm vum 2. RTL(mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Muller)Samschdeg, 20. Oktober vu 15h00 bis 17h30 - Programm vum 1. RTL