Tête de serie um WTA-Dammentournoi op der Kockelscheier ass dëst Joer d’Julia Görges, d'Nummer 9 op der Welt, déi well an der Véierelsfinall steet.

Si hat et dëst Joer zu Wimbledon an d'Halleffinall gepackt. Dass déi däitsch Spillerin net just eng Ausname-Athletin ass, mee och ganz ëmgänglech a mat zwee Féiss um Buedem steet, dovunner konnt d’Raphaëlle Dickes sech dës Woch iwwerzeegen.

Als Nummer 1 vum Tournoi war d’Julia Görges op der Pressekonferenz op der Kockelscheier d’Haaptattraktioun. A si huet sech gutt Zäit geholl, fir mat de Journalisten iwwer Tennis a Gott an d’Welt ze schwätzen.

Mir haten d’Geleeënheet den Tennisstar bei engem Tournage fir den Nation Branding op d’Dräi Eechelen ze begleeden.

2010 hat d’Görges et hei zu Lëtzebuerg bis an d’Finall gepackt. An erënnert sech haut nach un d’Ambiance: "Ja, es sind tolle Zuschauer hier, die einem eine tolle Atmosphäre bescheren. Es sind sehr offene Menschen dabei."



E Mëttwoch de Mëtteg huet d'Julia Görges 6:1, 6:4 géint d'Russin Ana Blinkova gewonnen a steet an der Véierelsfinall. En Donneschdeg ëm 18h spillt si géint d‘Kroatin Donna Vekic, d'Nummer 35 op der Welt.