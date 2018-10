Domat huet d'FLF Formatioun um Enn 7 Punkten aus 10 Matcher um Kont, kënnt awer net iwwert déi leschte Plaz eraus. Et war de perfekten Ofschloss fir d'Ekipp vum Manu Cardoni. Zwou Victoiren an 1 Remis stinn um Enn am Bilan, déi zwou Victoirë goufen et zweemol géint Bulgarien. Den Noe Ewert ënnersträicht, dass ee kee bessere Schluss hätt kënnen hunn. Dat och, fir dem Coach an dem Staff Merci ze soen an et hätt ee gemierkt, dass jidderee gekämpft hätt.





Bilan U21-Nationalekipp/Reportage Jeff Kettenmeyer



Am Bilan vun dëser Campagne kéinte souguer nach méi Punkte stoen, well dem Noe Ewert no deelweis nach méi dra war, virun allem, wann ee bedenkt, dass Bulgarien 15 Punkten um Kont huet a Lëtzebuerg awer zweemol géint si gewonnen huet. Vill Changementer an der Ekipp hätten dofir gesuergt, dass et heiansdo méi schwiereg war, mee allgemeng ass een zefridde mam Bilan.Den decisiven 1:0 huet den Tim Hall an der 25. Minutt geschoss, dat no enger Virlag vum Ryan Johansson, deen en Dënschdeg exzellent gespillt huet a sech nach net tëscht Lëtzebuerg, Schweden oder Irland decidéiert huet. Och den Nationaltrainer war mat der Leeschtung an der Reaktioun nom 0:3 a Montenegro zefridden. De Manu Cardoni ënnersträicht, dass et ee schwierege Match war, wou een defensiv vill huet misse schaffen.Nach ni krut d'Lëtzebuerger U21-Nationalekipp an enger EM-Campagne méi Punkte wéi dës Kéier. D'Gruppevictoire war iwwregens souverän fir Frankräich.