E Mëttwoch den Owend goufe jo eng Partie 1/16-Finallen am Basket bei den Hären an den Damme gespillt.Datt de Racing verluer huet, ass déi gréissten Iwwerraschung vum Owend, ëmmerhin ass de Racing am Championnat grad d'Ekipp vun der Stonn.Spannend war et bei Walfer géint d'Fiels. Do stoung et 90:90 no 4 Véierelen, ma dunn huet d'Arantia en 22 zu 7 realiséiert, fir um Enn 112 op 97 bei der Residence ze gewannen.