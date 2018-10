X

D'Julia Görges muss an der 1. Halleffinall géint ... © Val Wagner ... d'Eugenie Bouchard spillen. © Val Wagner D'Belinda Bencic muss an der 2. Halleffinall géint ... © Val Wagner ... d'Dayana Yastremska untrieden. © Val Wagner « ZréckWeider »

Um Enn vum Dag sollten nëmme méi 4 Dammen iwwereg bleiwen, déi a Fro kommen, fir d'BGL BNP Paribas Luxembourg Open ze gewannen. An der éischter Halleffinall kënnt et zum Duell tëscht dem Belinda Bencic aus der Schwäiz an dem Dayana Yastremska aus der Ukrain. An der zweeter Halleffinall muss d'Julia Görges géint d'Eugenie Bouchard aus Kanada untrieden.Am Dubbel steet d'Mandy Minella mat hirer wäissrussescher Partnerin Vera Lapko an der Ronn vun de leschte 4 an huet och d'Chance, hei ze gewannen.

Den Iwwerbléck vum Dag

Belinda Bencic an Dayana Yastremska an der Halleffinall (18.10.2018) Um Donneschdeg goufe bei beim WTA-Tennis-Tournoi op der Kockelscheier d'Véierelsfinalle gespillt.

Sending down an ace for the win!



Top seed @juliagoerges moves past Vekic 6-3, 3-6, 6-3 to reach @WTAluxembourg semifinals. pic.twitter.com/Qy0b5KVfdd — WTA (@WTA) 18. Oktober 2018

Genie Bouchard advances to the @WTAluxembourg semifinals 4-6, 4-0 ret. as Andrea Petkovic is forced to retire. pic.twitter.com/3vgMZrhpfY — WTA (@WTA) 18. Oktober 2018

D'Qualifikantinnarschéiert weider. D'Schwäizerin konnt sech en Donneschdeg als 1. Spillerin fir d'Halleffinalle Qualifizéieren. Si hat et hei mam Vera Lapko ze dinn, ma d'Wäissrussin hat zu kengem Moment vum Match eng wierklech Chance op d'Victoire. Um Enn konnt sech d'Belinda Bencic mat 6:4 a 6:1 duerchsetzen.Och d'ass weiderhin net opzehalen. Déi jonk Spillerin aus der Ukrain hat eréischt e Mëttwoch mat de gréissten Erfolleg vun hirer Karriär gefiert, ewéi si déi fréier Nummer 1 vun der Welt, d'Garbine Muguruza eliminéiert hat. En Donneschdeg goung hire Laf virun, well och d'Russin Margarita Gasparyan hat der 18 Joer jonker Spillerin näischt entgéint ze setzen. Um Enn konnt sech d'Yastremska kloer mat 6:1 a 6:4 behaapten.An der drëtter Véierelsfinall koum et dunn zum Duell tëscht zwou ganz gudde Spillerinnen. D'huet hei misse géint d'Donna Vekic untrieden. Iwwerdeems déi däitsch Nummer 9 vun der Welt am éischte Saz d'Iwwerhand hat, konnt si dësen och mat 6:3 fir sech entscheeden. Den zweete Saz war ee gutt Stéck méi duerchwuess, dat virun allem, well béid Spillerinne mat Blessuren ze kämpfen haten. D'Görges hat ee Medical Time Out gefrot, well et Problemer mam Aarm hat. Beim Vekic war dat wuel een Tick schlëmmer, well si huet direkt e puer mol misse behandelt ginn um Réck. Trotz dëse Schwieregkeete konnt d'Donna Vekic, déi hei op 6 gesat ass, den zweete Saz mat 6:3 gewannen. Am drëtten an decisive Saz hat d'Vekic nach ëmmer Problemer mam Réck a beim Stand vun 3:4 aus der Siicht vun der Kroatin ass dem Görges den entscheedende Break gelongen, fir de Match um Enn mat 6:3, 3:6 a 6:3 ze gewannen.Déi lescht Véierelsfinall tëscht dem Andrea Petkovic an demwar vun Ufank un immens ëmgekämpft. D'Petkovic konnt déi éischt dräi Jeue fir sech entscheeden, ma d'Bouchard huet sech zeréckgekämpft op 3:3. Beim Stand vu 5:3 hat d'Petkovic souguer dräi Sazbäll ma d'Kanadierin konnt op en Neits zeréckkommen. Um Enn huet d'Petkovic de Saz awer mat 6:4 fir sech entscheet. Am zweete Saz huet d'Andrea Petkovic sech dunn um Bee blesséiert an dat huet dozou gefouert, dass déi däitsch Spillerin net méi mam Bouchard mathale konnt. Um Enn huet d'Andrea Petkovic dunn de Match beim Stand vu 6:4 an 0:4 aus hirer Siicht opginn an esou steet d'Eugenie Bouchard an der Ronn vun de leschte 4.Déi belsch Koppelkonnt sech en Donneschdeg iwwer eng Victoire freeën. Si konnte sech nämlech mat 7:6 a 6:1 géint d'Paula Kania an d'Yana Sizikova duerchsetzen a stinn domat an der Halleffinall.An der zweeter Partie goufen d'Géignerinne vun der belscher Koppel gesicht an hei waren et déi favoriséiert, déi sech duerchsetze konnten. Déi belsch-schwedesch Koppel wënnt mat zweemol 6:3 géint d'Viktorija Golubic an d'Jamie Loeb.Eng iwwerraschend Néierlag gouf et en Donneschdeg am Nomëtteg fir d'Koppel Lyudmyla Kichenok/Katarina Srebotnik. D'Koppel, déi op der Kockelscheier op 1 gesat war huet sech nämlech demmisse geschloe ginn, dat mat 1:6 a 4:6.Domat sinn d'Serban an d'Shinikova dann an der Halleffinall d'Géignerinne vum. Déi lëtzebuergesch-wäissrussesch Koppel konnt sech nämlech an der leschter Véierelsfinall mat 6:3 a 6:2 géint d'Akgul Amanmuradova an d'Ekaterina Yashina duerchsetzen.

All d'Matcher am Iwwerbléck

Vera Lapko -(Q) 4:6, 1:6Margarita Gasparyan -1:6, 4:6(1) - Donna Vekic (6) 6:3, 3:6, 6:3Eugenie Bouchard (Q) - Andrea Petkovic 4:6, 4:0 -Paula Kania/Yana Sizikova -(W) 6:7, 1:6Viktorija Golubic/Jamie Loeb -(2) 3:6, 3:6Lyudmyla Kichenok/Katarina Srebotnik (1) -1:6, 4:6- Akgul Amanmuradova/Ekaterina Yashina 6:3, 6:2

Tennis op der Kockelscheier live op RTL

(mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Muller)Freideg, 19. Oktober vu 17h00 bis 22h00 - Programm vum 2. RTL(mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Muller)Samschdeg, 20. Oktober vu 15h00 bis 17h30 - Programm vum 1. RTL