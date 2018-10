Beim WTA-Tournoi op der Kockelscheier huet d'Lëtzebuergerin mat hirer Partnerin an der Halleffinall kloer an zwee Sätz gewonnen.

X

Zesumme mam Vera Lapko huet d'Mandy Minella sech e Freideg fir d'Finall am Dubbel beim WTA-Tennis-Tournoi op der Kockelscheier qualifizéiert. Den Duo huet sech an der Halleffinall géint d'Koppel Serban/Shinikova an zwee Sätz mat 7:6 a 6:3 duerchgesat.



An der Finall kréien d'Minella an d'Lapko et e Samschdeg um 13 Auer mam Duo Minnen/van Uytvanck ze dinn.

Um Freideg sti vu 17 Auer dann op der Kockelscheier nach d'Halleffinallen um Programm.Den Ufank mécht d'Julia Görges géint d'Eugenie Bouchard. Duerno ass et dann um Belinda Bencic géint d'Dayana Yastremska.

All d'Matcher am Iwwerbléck

Julia Görges - Eugenie BouchardBelinda Bencic - Dayana YastremskaKirsten Flippkens/Johanna Larsson -7:6 2:6 9:11Raluca Serban/Isabella Shinikova -6:7 3:6

Tennis op der Kockelscheier live op RTL

(mat Kommentar vum Franky Hippert a Gilles Muller)Samschdeg, 20. Oktober vu 15h00 bis 17h30 - Programm vum 1. RTLSamschdeg, 20. Oktober vun 19h00 bis 19h30 - RTL-Sport-Spezial vun der Kockelscheier um 1. RTL