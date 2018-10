© AFP

Vum nächste Joer u geet et zu Wimbledon am decisive Saz beim Stand vun 12:12 an den Tiebreak. Bis elo hunn d'Gewënner an d'Gewënnerinnen am Eenzel an am Dubbel am decisive Saz missen zwee Jeue Virsprong hunn, fir de Match ze gewannen.Domadder sinn d'Zäiten eriwwer vu Marathon-Matcher. Dëst Joer war d'Halleffinall tëscht dem Kevin Anderson an dem John Isner no 6 Stonnen a 36 Minutte mat 26:24 am 5. Saz un den Anderson gaangen. De Rekord-Match zu Wimbledon tëscht dem John Isner an dem Nicolas Mahut hat 2010 beim Stand vu 70:68 am decisive Saz souguer 11 Stonnen a 5 Minutten gedauert.