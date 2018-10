An et war e Festival: 2 Mol Haller (21 a. a 50. Minutt), 5 (!) mol Jovic (27., 34., 55., 69. an 72. Minutt) an eng Kéier de Lukebakio fir d'Fortuna (53. Minutt).Um Enn mécht Frankfurt eppes fir Goldifferenz an ass mat dëser Leeschtung op der 6. Plaz an der Tabell. Düsseldorf bleift Leschten.