E Freideg konnt sech Pau an der National iwwert eng 3:1-Victoire géint Boulogne freeën. An der Ligue 2 hu Metz an Troyes verluer.

© pressphoto (Archiv)

An der Ligue 2 a Frankräich huet den Metz e Freideg souverän mat 3:0 géint den FC Chamois Niortais gewonnen. Desouz fir Metz déi 90 Minutten op der Bänk. Metz bleift duerch d'Victoire Tabelleader no 11 Spilldeeg.Donieft huet an der Nationale 2 Troyes mamgéint Sochaux mat 1:2 de Kierzere gezunn. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet déi 90 Minutten duerchgespillt.An der National a Frankräich huet den FC Pau mamgéint US Boulogne 3:1 gewonnen. De Lëtzebuerger Nationalspiller huet an der 38. Minutt fir seng Ekipp den 1:1 markéiert. Duerch Goler vum Gueye an dem Boisgard an der zweeter Hallschent huet Pau um Enn doheem gewonnen.An der Regionalliga Südwest huet Pirmasens géint d'Kickers Offenbach 1:1 gläich gespillt. Destoung bei Pirmasens an der Startformatioun a gouf an der 69. Minutt ausgewiesselt.