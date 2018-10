© Val Wagner

E Samschdeg de Mëtteg gouf bei de BGL BNP Paribas Luxembourg Open fir d'éischt d'Finall am Dubbel gespillt. Mam Mandy Minella stoung hei fir d'éischte Kéier an der Geschicht vum Tournoi eng Lëtzebuergerin an der Finall. Déi 2. Finall vum Dag gëtt vu 15 Auer un am Eenzel gespillt, dat tëscht dem Julia Görges a Belinda Bencic.

Dubbelfinall tëscht Mandy Minella/Vera Lapko a Greet Minnen/Alison Van Uytvanck

D'Mandy Minella huet mat hirer Partnerin Vera Lapko géint de belschen Duo Greet Minnen/Alison Van Uytvanck gespillt. Am 1. Saz gouf et op der Kockelscheier eng duerchaus serréiert Partie. Beim Stand vun 3:3 konnte Minnen a Van Uytvanck hire Géignerinnen de Service ofhuelen, d'Mandy Minella an d'Vera Lapko hunn awer am nächste Jeu direkt ee Rebreak gepackt. Duerno goung et ausgeglach weider, bis den 1. Saz am Tiebreak mat 6:7 (3:7) op een Enn gaangen ass.Den 2. Saz war manner ausgeglach, well d'Minnen an d'Van Uytvanck no hirem Break bei 3:2 näischt méi ubrenne gelooss hunn. Séier waren d'Lëtzebuergerin an hir Partnerin mat 2:5 géint den Duo Minnen/Van Uytvanck hannen, ier se sech du misse mat 2:6 geschloe ginn.

Eenzelfinall tëscht Julia Görges a Belinda Bencic

D'Julia Görges nieft dem Tennisterrain (20.10.2018) E Portrait vun der Däitscher Tennissspillerin.

An der Finall vum Eenzel sti sech vu 15 Auer un dann d'Julia Görges aus Däitschland an d'Belinda Bencic aus der Schwäiz géigeniwwer.Am Laf vun dëser Woch hat eng RTL-Ekipp d'Méiglechkeet d'Julia Görges, aktuell d'Nummer 9 op der Welt, nieft dem Tennisterrain kennenzeléieren.

Fotoe vum Tournoi

RTL-Spezial vun der Kockelscheier

E Samschdeg den Owend gëtt vun 19 bis 19.30 Auer eng Spezial-Sendung vun de BGL BNP Paribas Luxembourg Open op der Kockelscheier diffuséiert. De Gilles Muller ass hei ënnert anerem hannert de Kulissen ënnerwee.