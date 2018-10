© Gilles Tricca / RTL Radio Lëtzebuerg





De President Paul Philipp krut e Samschdeg um FLF-Kongress e weidert Mandat vu 4 Joer, fir d’Geschécker vun der FLF ze leeden. Eng Wal war et eigentlech hei net, well et gouf kee Géigekandidat. Fir den FLF-President war et deemno och e rouege Kongress.



Am Verwaltungsrot ware 5 Mandater ze verginn, fir 7 Kandidaturen. D'Ekipp, déi dem President fir déi nächst 4 Joer soll hëllefen, d'Geschécker ze leeden, kritt en neit Gesiicht. D'Carine Nardecchia gouf als 5. gewielt an de Verwaltungsrot opgeholl an dat am Plaz vum René Kremer. Domadder ass fir d'éischte Kéier eng Fra am Verwaltungsrot vun der FLF. D'Presidentin vun der Luna Uewerkuer ass natierlech houfreg a prett fir hir nei Missioun.



Et goufen dann nach zwou Interventiounen. Eng vu Béiwen, wéinst Problemer mat Transferten, an eng vu Märel, wou et sech ënner anerem ëm Problemer am Jugendberäich dréint. Fir dës huet den FLF-President och een oppent Ouer a wëllt an Zukunft doriwwer diskutéieren.