No 4 gespillte Matcher ass d'Total League esou spannend wéi scho laang net méi - deemno konnt een op de 5. Spilldag am Basketchampionnat gespaant sinn. Virun allem an der Hal zu Steesel wollten dem Coach Meurs seng Männer vun Diddeleng weise wat se drop hunn.Och bei den Dammen ass d'Ufanksphas vun der Saison extrem spannend, well och hei de Match Steesel - Diddeleng als Topp-Partie am Virdergrond stoung. Awer och d'Résidence Walfer wollt fir de Kont vum 5. Spilldag eng Iwwerraschung woen.

Häre-Basket - Resuméen

Jackson-Cartwright, Schumacher a Müller - esou heeschen d'Männer op déi d'Amicale besonnesch huet missen oppassen. Ma genee déi zwee Spiller hu sech de ganze Match iwwer ganz gutt fonnt. Am 1. Véierel gouf et dann och eng ganz ausgeglache Partie, déi zwou Ekippen hu gutt opgeworf, esou datt et nom 1. Véierel 25:24 fir d'Haushäre stoung. Um Enn vun den éischten zwee Véierel hat den T71 d'Nues liicht vir.De Steeseler Coach huet wuel an der Paus déi richteg Wierder fonnt, well d'Amicale am 3. Véierel ganz sec opgetrueden ass a mat engem 10:0-Laf zeréckkoum. Exzellent Leeschtung ass iwwerdeems vum Pit Koster ze bemierken, de Lëtzebuerger konnt 19 Punkte markéieren a war tëschenzäitlech Topscorer bei Steesel.An der Schlussphas war et nach ëmmer extrem spannend, well den Ecart vun der Amicale sech bei 5 Punkten agependelt huet. Kuerz virum Enn konnt den Tom Schumacher mat engem 3er seng Ekipp nach eng Kéier erubréngen, schliisslech ass et awer net méi fir den T71 duergaangen. Steesel kann op dëser Leeschtung opbauen, Melcher, Reyes a Co. hu Verantwortung iwwerholl a kënnen elo d'Victoire am Spëtzematch géint Diddeleng feieren.Een Duell vun direkte Konkurrente kruten et d'Kordall Steelers mat der Sparta ze dinn. D'Déifferdenger si gutt an de Match komm a wollten doheem virum eegen Public eppes weisen. Am 2. Véierel huet d'Sparta dunn awer op de Gas gedréckt an konnt de Match zu der Paus hin dréien - mat 45:51 ass an d'Kabinne gaangen.Nom Téi goung et monter weider. De Gaascht huet weider Tempo gemaach a gouf - wat et méi no un d'Enn komm ass - ëmmer méi dominant. Kordall blouf ëmmer knapp hannendrun, esou datt d'Victoire fir Bartreng esou an d'Rei goung.De Basket Esch wollt doheem géint Walfer näischt ubrenne loossen, d'Résidence wollt awer e Schrëtt ënnen eraus maachen. Dat éischt ass awer agetraff, op d'mannst huet et no zwee Véierel esou ausgesinn. 49:32 stoung et an der Paus. Den 2. Véierel huet Walfer gewëssermoossen d'Genéck gebrach, si koumen an der Schlussphas einfach net méi bäi. Um Enn war d'Victoire fir de Basket Esch verdéngt, Walfer muss weider op een Erfolleg waarden.D'Musel Pikes haten doheem géint d'Ettelbrécker Etzella net vill entgéintzesetzen. Fréi waren d'Haushären mat engem uerdentleche Punktenënnerscheed hannen a ronderëm d'Paus huet et schonn esou ausgesinn, wéi wann d'Miseler net méi eru kéinte kommen. Och d'Verletzung vum Schwartz - géint Enn vum 2. Véierel - huet de Pikes net an d'Kaarte gespillt. Mat engem 26:51 goung et an d'Paus.Et goung och an der Suite vum Match net besser fir d'Pikes: Etzella hunn d'Rebounden dominéiert a stoungen och an der Defense immens gutt. Eng zolidd Ofwier kombinéiert mat enger effikasser Offense huet schliisslech dozou geféiert, datt d'Etzella de Match wanne konnt.De Racing ass als Duerchstarter an als 1. an der Total League Tabell an d'Fiels gereest. Hei huet mat der Arantia op déi Staater gewaart. D'Ufanksphas war relativ serréiert, d'Fiels huet sech déi éischt zwee Véierel gutt gehalen konnt och am 3. Véierel gutt matspillen: deem Ament stoung et 55:60. An der Schlussphas hunn d'Fielser dunn awer d'Schlappe verluer a si konnten der Defaite näischt méi entgéintzesetzen.

Damme-Basket - Resuméen

Ganz spannend war déi 1. Hallschecht an der Partie Basket Esch géint d'Résidence vu Walfer. Walfer konnt bis elo nach an der Saison net iwwerzeegen an Esch wollt hir Plaz an den Top-3 behaapten. Entscheedend war den 3. Véierel, dee Walfer hätt misse fir sech entscheeden, fir reell un d'Victoire ze gleewen. E goung awer verluer an och am 4. haten d'Damme vun der Résidence näischt méi entgéint ze setzen, esou datt d'Defaite op 18 Punkten verdéngt war.Am Toppmatch vum 5. Spilldag hat de Gaascht aus Diddeleng am 1. Véierel liicht d'Nues vir an och den 2. Véierel konnte sech d'Damme vum T71 behaapten. Esou goung et fir Steesel no der Paus och weider. Ni konnten d'Damme vun der Amicale richteg erukommen. Zwar war déi Steeseler Morrow mat 22 Punkten déi bescht Scorerin vum Owend, ma de Kollektiv vun Diddeleng war mat Winton, Lindstrom an Mreches awer méi staark. Den T71 konnt mat där Leeschtung de Sprong op Plaz 1 an der Tabell packen.D'Damme vun Ettelbréck hunn an der Ufanksphas d'Partie däitlech bestëmmt a konnten déi 1. zwee Véierel ouni gréisser Problemer fir sech entscheeden. No der Paus hunn d'Damme virum eegene Public awer zwou Schëppen dropgeluecht a konnte gutt markéieren. Virun allem Cathy Schmit konnt mat hiren 24 perséinleche Punkten iwwerzeegen. Um Enn goung et awer fir d'Pikes net duer, well Montgomery, Schreiner a Co. de Match de Virsprong net méi aus der Hand ginn hunn.De 7. géint den 8. - dat war d'Affiche am Duell zu Wolz tëscht der Lokalekipp an dem AB Contern. War et am 1. Véierel mam Resultat vun 14:14 eng extrem spannend a ofwiesslungsräich Partie, konnt de Gaascht am 2. Véierel unzéien a fir sech entscheeden. No der Paus goung et monter weider. Contern konnt dat 3. Véierel fir sech entscheeden an huet duerno am leschte Véierel de Match geéiert, ouni nach gréisser Efforten no vir ze maachen. Um Enn konnten d'Damme vu Contern mat engem Ënnerscheet vun 8 Punkten géint een direkte Konkurrent wannen.An der Owespartie krut et d'Sparta vu Bartreng mat dem Gréngewald ze dinn. Mat dësem Succès konnten d'Dammen aus dem Gréngewald hir Positioun am Mëttelfeld vun der héchster Divisioun festegen, d'Sparta allerdéngs fält an der Tabell op déi 9. Plaz.

Auslousung vun der Coupe am Basket

Communiqué de presse FLBB - Commission technique

Musel-Pikes - Etzella

Arantia (+10) - Sparta

Racing (+10) - Contern

Telstar (+10) - Wiltz

Grengewald - T71

Zolwer (+10) - Résidence

Amicale - Basket Esch

Nitia - Schieren



Matcher ginn de 14./15.. November gespillt.



1/8 Finales Coupe La Loterie Nation.

Sparta - Kordallsteelers

Miersch (+10) - Etzella

Kayldall (+10) - Amicale

Telstar (+10) - Arantia

Hiefenech (+10) - T71

BC Mess (+10) - Musel-Pikes

Nitia (+20) - Basket Esch

Grengewald - Zolwer



Matcher ginn de 6./7. November gespillt.