No enger ausseruerdentlecher Pressekonferenz vun de Bayer-Bossen e Freideg, war een op d'Leeschtung vum däitsche Rekordmeeschter gespaant. An der 30. Minutt konnten den FCB a Féierung goen, dat duerch hire polnesche Goalgetter Lewandowski. Mat der Féierung am Réck konnten d'Bayern awer net esou richteg iwwerzeegen: si hunn de Match geréiert, ouni awer offensiv vill ze drécken. Mam knappen 1:0 fir den FCB goung et an d'Paus.Nom Téi goung et turbulent weider. De Lewandowski konnt an der 49. nach een dropsetzen, ma kuerz drop ass de Robben awer vum Arbitter mat enger Giel-Rouder-Kaart an d'Dusch geschéckt ginn. No 63 Minutte konnt de VfL op 1:2 verkierzen an et gouf nach eng Kéier spannend, bis de James an der 72. Spillminutt op 3:1 fir Bayern gesat huet. Dëst Resultat war dunn och de Schlusspunkt vun enger animéierter Partie.De BVB ass gutt an de Match gestart. Direkt an der 3. Minutt konnt de Sancho op 1:0 fir déi Schwaarzgiel setzen. D'Stuttgarter konnten an der Ufanksphas kee Fouss an d'Dier setzen a loungen no ronn 30 Minutte mat 0:3 hannen. Fir Dortmund konnten de Reus an der 24. an den Alcacer an der 25. Spillminutt fir hir Faarwe markéieren. 3:0 fir Dortmund war och d'Pauseresultat.An den 2. 45 Minutten huet Stuttgart dunn awer gedréckt a konnt sech e puer ganz gutt Golchancen erspillen. Dortmund konnt de Gol awer propper halen an huet vun der 65. Minutt un erëm méi no vir gemaach. Ee weidere Gol fir de BVB ass dunn an der 85. Minutt gefall, wéi de Philipp vun der rietser Hallefsäit ferm ofgezunn hat. 4:0 fir déi Schwaarzgiel war dunn och dat verdéngte Schlussresultat a weiderhin d'Tabelleplaz 1 an der Bundesliga.De Club vun Nürnberg, dee jo als Opsteiger net extrem gutt an d'Bundesliga-Saison gestart ass, konnt géint d'TSG vun Hoffenheim awer an der 18. Minutt duerch een 11 Meter a Féierung goen. Duerno huet Hoffenheim awer op den Ausgläich gedréckt an hat mat Zäiten ëm 70% Ballbesëtz, et goung awer mat 1:0 fir d'Haushären an d'Paus.D'Iwwerleeënheet vun der TSG huet sech an der 2. Hallschecht an een 1:1 entwéckelt - dat nodeems den Nelson an der 50. Minutt dat ronnt Lieder versenkt huet. Just 7 Minutten drop huet den ausgeléinte Spiller vum Arsenal London eng 2. Kéier getraff an no 57 Minutte war de Gaascht dunn 2:1 vir. 10 Minutte méi spéit konnt de Szalai op 3:1 fir Hoffenheim setzen an de Match war entscheet.Bekannt ass déi Augsburger Ekipp fir hir Roll als Favoritten-Schreck. Si weisen ëmmer nees gutt Leeschtunge géint déi "Grouss" aus der Bundesliga an dat war och géint Leipzig gefall. Si hu virum eegene Public net vill zougelooss an RB d'Liewe schwéier gemaach. Esou goung et mat engem 0:0 an den Téi.An der 2. Hallschecht ass déi zeréckhalend Spillweis vu béiden Ekippe weidergaangen. Kee wollt deen 1. Feeler maachen. Esou stoung et no 70 Minutten nach ëmmer 0:0. 10 Minutte méi spéit war de Match nach ëmmer esou serréiert an et ass ëm all Meter gekämpft ginn. Um Enn musse sech béid Ekippe wuel mat engem Punkt zefridde ginn.Bayer Leverkusen ass mat groussen Ambitiounen dëst Joer an d'Bundesliga gaangen, konnten hiren Erwaardungen awer nach net gerecht ginn. Och géint Hannover sinn si net gutt gestart: an der 7. Minutt huet de Wendell een 11 Meter verschoss an 20 Minutten drop ass d'Werkself esouguer mat 0:1 a Réckstand geroden. Duerno hu si sech missen erkréien an hu virum eegene Public an der 34. Minutt den Ausgläich fonnt. Mam Resultat vun 1:1 hu béid Ekippen déi 1. Hallschecht op een Enn bruecht.Bayer ass guer net gutt aus de Kabinne komm an huet an der 54. Spillminutt den 1:2-Réckstand kasséiert. Obwuel d'Hannoveraner wéinst enger rouder Kaart iwwer eng hallef Stonn zu 10 gespillt hunn, konnt d'Werkself de Match net méi dréinen. Hinnen ass just nach den 2:2 in extremis an der 94. Spillminutt gelongen, dat duerch de Bellarabi. Et kann een awer vun engem weidere Réckschlag fir Leverkusen am Kampf ëm déi europäesch Plazen schwätzen.Schonn e Freideg den Owend konnt sech d'Eintracht Frankfurt mat engem spektakulärem 7:1 géint den Opsteiger vun Düsseldorf behaapten. Erausgestach huet heibäi dem Jovic seng Leeschtung: de Kroat konnt mat 5 Goler ee grousse Bäitrag zu der Victoire bäidroen.Um 18.30 ugepaff.