Spannend Futtball-Partie goufen et e Samschdeg uechter Europa. Dorënner den Toppmatch an der Premier League tëscht Chelsea a ManUnited, an der La Liga gouf et iwwerdeems eng weider batter Defaite fir déi Kinneklech aus Madrid.

Premier League

An der 21. Minutt sinn dem Trainer Sarri seng Männer mat 1:0 duerch de Rüdiger a Féierung gaangen, déi dann dem Spillverlaf och gerecht war. United huet no dem Réckstand net direkt reagéiert an huet éischter zeréckhalend agéiert - d'Ekipp vum José Mourinho huet midd gewierkt. An der 2. Hallschecht goung et du besser. 10 Minutten nom Téi war et de Martial, deen dach iwwerraschend ausgläiche konnt. Duerno koum United ëmmer besser an de Match a konnt esouguer an der 73. nach een drop setzen. Et war op en neits de jonke Fransous Martial, deen am Strofraum äiskal dem Kepa beim Chelsea am Gol säin 2. Treffer vum Dag geschoss huet. An de leschte Minutte war et een Hin an Hier an an der 96. Spillminutt konnt de Barkley in extremis dunn nach mat sengem 2:2 d'Defaite fir Chelsea verhënneren.Um 16.00 ugepaff.Um 18.30 ugepaff.

La Liga

Ee weideren zolitte Réckschlag gouf et fir déi Kinneklech. Dem Trainer Lopetegui seng Männer sinn nach ëmmer net richteg an d'Saison komm an hunn een neie Negativ-Rekord opgestallt. No den éischte 45 Minutte war de Real well mat 0:2 hannen. Dëse Réckstand war du fir de Rekord-Gewënner vun der Champions League och net méi opzehuelen, obwuel de Marcelo an der 72. Spillminutt nach op ee Gol verkierze konnt.Um 18.30 ugepaff.Um 20:45 ugepgaff.

Ligue 1

Um 17.00 ugepaff.

Serie A

D'Roma féiert no 45 Minutte mat 1:0.Um 18.00 ugepaff.Um 20.30 ugepaff.