An der Partie tëscht Bäerbuerg an Hueschtert/Foulscht wollt de Gaascht ee Schrëtt aus dem Tabellen-Keller maachen. Béid Ekippe hunn déi lescht Matcher op engem ähnlechen Niveau gespillt, Bäerbuerg hat awer ee bessere Laf an Hueschtert/Foulscht dee méi schwéieren Optaktprogramm mat Géigner wéi dem Houwald an Diddeleng.De besote Schrëtt hannen eraus konnt Hueschtert/Foulscht awer net geléngen. Zimlech däitlech konnt sech d'Heemekipp vu Bäerbuerg mat 6:1 duerchsetzen.Um Sonndeg kritt et dann Diddeleng mat Nidderkäerjeng ze dinn. D'Partie tëscht dem Houwald a Rued gëtt den 28. Oktober gespillt an den Ofschloss vum Spilldag ass dann den 18. November mat der Partie Iechternach géint Éiter-Waldbriedemes.