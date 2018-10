© Bob Leven

Hären - BGL League

Virum Match an der Woch géint Olympiakos Piräus (25.10) hat den F91 nach de Progès vun Nidderkuer virun der Broscht. Dem Trainer Dino Toppmöller seng Männer waren an der 12. Spillminutt a Féierung gaangen. Et war de Couturier, deen no engem Schoss vum Turpel den Noschoss erwëscht huet an aus ronn 5 Meter dat ronnt Lieder eragesat huet. Duerno war de Progrès awer guer net erschreckt, am Géigendeel, si hu gutt no vir gespillt, ouni awer mat der néideger Reussite de Gol ze fannen.Äiskal war dunn awer den Dave Turpel, deen an der 29. Minutt op 2:0 fir den F91 gesat huet, dat nodeems hien de Flauss am Nidderkuerer Gol ëmspille konnt. Nom 2:0 fir d'Haushäre goung et éischter méi lues weider, béid Ekippen hu sech neutraliséiert. Kuerz virum Téi awer dunn, konnt de Kruska ee Gol fir seng Faarwe markéieren. Nidderkuer war zu deem Ament u sech déi besser Ekipp, Diddeleng awer méi ofgezockt. An der 46. Minutt gouf Nidderkuert awer belount, dat no engem Gol vum Hall, deen no engem Fräistouss de Ball mam Kapp an de Filet gesat huet - 3:1 no 45 Minutten.Esou vill an der 1. Hallschecht lass war, esou roueg goung et nom Téi weider. Bis d'60. Spillminutt ass quasi keng gréisser Golchance ze notéiere gewiescht. Nidderkuer war beméit, fir ee weideren Uschlosstreffer ze schéissen. Den Nationalspiller Dave Turpel hat awer eppes dogéint an huet an der 70. Spillminutt fir d'Virentscheedung gesuergt. Op en neits gouf de Stiermer an de Laf geschéckt a konnt dat ronnt Lieder äiskal erasetzen.Et muss ee soen, datt dee 4:1 - viru 713 Spectateuren - géint de Spillverlaf gefall ass. Nidderkuer war um Drécker, hat awer net déi néideg Portioun Chance op hirer Säit. Den Dave Turpel konnt seng gutt Form iwwerdeems mat zwee perséinleche Goler an enger Virbereedung confirméieren

Dammen - 1. Liga

Matcher sinn um 19.00 ugepaff ginn.