De Lewis Hamilton op Mercedes huet sech op en Neits d'Pole Position geséchert an huet sengem Konkurrent Sebastian Vettel wuel den endgültegen Titel-Knockout verpasst.De Brit huet am Qualifying keng Schwächt gewisen an hat um Enn e Virsprong vun 0,061 Sekonnen op den Däitschen. De Sebastian Vettel gouf wéinst enger Strof dräi Plazen no hanne versat. Hien hat e Freideg bei roude Fändelen den Tempo net staark genuch reduzéiert.E Sonndeg steet doduerch nieft dem Hamilton de Räikkönen op Ferrari an der éischter Rei. Vun de Plazen zwee an dräi fueren de Valtteri Bottas op Mercedes an den Daniel Ricciardo op Red Bull fort. Do hannendru kënnt dann de Sebastian Vettel.De Lewis Hamilton fiert zanter Wochen an Top-Form a leescht sech, am Géigesaz zum Sebastian Vettel, keng Feeler. Fir den Titelverdeedeger ass et schonn déi 9. Pole dës Saison.E Sonndeg den Owend um 20.10 Auer eiser Zäit geet den 33 Joer ale Pilot mat 67 Punkte Virsprong op den Däitschen an d'Course. Sollt hien hei 8 Punkte méi wéi de Vettel kréien, dann ass him 3 Coursse viru Schluss säi 5. Weltmeeschtertitel net méi ze huelen. An den Hamilton ass ganz staark zu Austin. Déi lescht 4 Courssen huet hie gewonnen.