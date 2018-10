© AFP

Fir de Marc Marquez ass et de 5. Weltmeeschtertitel an der MotoGP. De 25 Joer ale Spuenier war 2010 och scho Weltmeeschter an der 125ccm-Klass an zwee Joer méi spéit an der Moto2.Zu Montegi gouf et e Sonndeg de Moien ee spannenden Duell tëscht dem Marc Marquez a sengem Erausfuerderer Andrea Dovizioso. Den Italiener war op senger Ducati vun der Pole Position aus an d'Course gaangen an hat sech direkt un d'Spëtzt gesat. De Marc Marquez op senger Honda huet sech vun der 6. Plaz direkt op déi drëtte Plaz no vir geschafft.Am Verlaf vun der Course huet de Spuenier dunn och nach de Crutchlow iwwerholl a war du ganz no um Dovizioso drun. Kuerz viru Schluss ass de Marquez dunn a Féierung gaangen an ass sengem 5. Titel entgéint gefuer. Fir d'Decisioun huet dunn eng Chute vum Dovizioso an der zweetleschter Ronn gesuergt.Hannert dem Marquez sinn de Cal Crutchlow op Honda an den Alex Rins op Suzuki nach op de Podium gefuer.De Marc Marquez huet mat senger Victoire e Sonndeg seng éischt Chance, sech de Weltmeeschtertitel ze sécheren, direkt genotzt. An der MotoGP bleiwen dës Saison nach 3 Courssen ze fueren. Um Programm stinn nach de Grousse Präis vun Australien, Malaysia a Valencia.