© AFP

Et war eng batter 4:2-Victoire fir Barcelona géint Sevilla. No engem Gol an der 12. Minutt hat de Lionel Messi an der 26. Minutt missen ausgewiesselt ginn. No engem Zweekampf mam Vazquez war de Messi ëmgeknéckt an hat sech direkt den Arem gehalen.E Samschdeg den Owend koum d'Nouvelle, datt den Argentinier sech d'Speechel am rietsen Arem gebrach huet. De Superstar vu Barcelona fält déi nächst dräi Wochen aus a verpasst de Clasico domadder.