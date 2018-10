D'Tina Welter, déi déi lescht Saison nach fir Tréier gespillt huet, stoung fir Waiblingen déi 60 Minutten um Terrain, huet 4 Goler markéiert a 7 defensiv Passe gemaach, déi zu Goler gefouert hunn. Waiblingen steet no 6 Spilldeeg op der 6. Plaz an der Tabell.Am Basket hunn e Samschdeg den Owend d'Gladiators Tréier ganz knapp mat 88:87 bei den Artland Dragons gewonnen. Den Thomas Grün stoung am Kader, koum awer net an den Asaz.