De Weekend waren och nach d'Häre vun Iechternach am 2. Tour vum ETTU-Cup am Asaz. Fir si gouf et 3 Defaiten.

Fir d'Damme vu Rued war et een erfollegräiche Weekend am 2. Tour vum ETTU-Cup. Am Grupp C hu si virun den eegene Spectateure 2 vun 3 Partië gewonnen.E Samschdeg de Mëtteg gouf et fir d'Danielle Konsbruck a Co. eng 3:0-Victoire géint AO Foinikas. E puer Stonne drop war een Den Helder/Noordkop mat 3:1 iwwerleeën. E Sonndeg huet ee sech dunn awer misse mat 0:3 géint Arteal Tenis de Mesa geschloe ginn. Um Enn huet dat awer näischt ausgemaach an et steet een am nächsten Tour.Rued - AO Foinikas 3:0

Danielle KONSBRUCK - Yana TIMINA 11:9 / 13:15 / 11:7 / 8:11 / 11:9

Tessy GONDERINGER - Aliki-Maria KIOUFI 11:4 / 11:4 / 11:5

Annick STAMMET - Dimitra Tsekovra 11:8 / 11:7 / 11:8Den Helder/Nordkop - Rued 1:3

Yoeke GUNSING - Danielle KONSBRUCK 5:11 / 4:11 / 4:11

Ana GOGORITA - Tessy GONDERINGER 8:11 / 11:9 / 11:9 / 11:6

Dobrila JORGUSESKA - Vinita SCHLINK 12:14 / 11:9 / 11:9 / 8:11 / 7:11

Ana GOGORITA - Danielle KONSBRUCK 9:11 / 5:11 / 6:11

Rued - Arteal Tenis de Mesa 0:3

Danielle KONSBRUCK - Tatiana GARNOVA 3:11 / 6:11 / 8:11

Tessy GONDERINGER - Roxana Mihaela IAMANDI 11:7 / 9:11 / 5:11 / 9:11

Annick STAMMET - BONILLA GONZALES Raquel 8:11 / 14:16 / 9:11

Am zweeten Tour vum ETTU-Cup ass et fir d'Häre vun Iechternach nach esou gutt gelaf, fir si gouf et 3 Defaiten am Grupp D. D'Ekipp aus dem Grand-Duché, déi op den Evgehni Dadechin, de Laurent Boden an den Eric Thillen huet misse verzichten, huet mat 1:3 géint den SK Vydrany verluer, donieft nach mat 0:3 géint den TTSC UMMC-Elem a mat 1:3 géint Logis Auderghem de Kierzere gezunn.SK Vydrany - DT Iechternach 3:1

Samuel NOVOTA - DE SOUSU Arlindo 11:7 / 11:5 / 6:11 / 11:4

Zoltan LELKES - Traian CIOCIU 11:5 / 11:4 / 11:7

Stefan PEKO - Kevin KUBICA 11:9 / 9:11 / 11:5 / 4:11 / 5:11





DT Iechternach - TTSC UMMC-Elem 0:3

Traian CIOCIU - Konstantin CHERNOV 7:11 / 10:12 / 9:11 DE SOUSU Arlindo - Maksim KISELEV 7:11 / 5:11 / 10:12 Kevin KUBICA - Ilya ISAKOV 11:4 / 10:12 / 7:11 / 2:11



Ludovic BIERNY - Kevin KUBICA 11:8 / 11:6 / 7:11 / 11:13 / 11:3

Jasper MERCKX - DE SOUSA Arlindo 11:7 / 11:4 / 8:11 / 8:11 / 12:10

VAN DONGEN Alexy - Traian CIOCIU 8:11 / 3:11 / 4:11

Ludovic BIERNY - DE SOUSA Arlindo 11:3 / 11:6 / 13:11