An der BGL Ligue stoung um Sonndeg de Schluss vum 9. Spilldag um Programm, dëst nodeems sech um Samschdeg den F91 Diddeleng mat 4:1 géint de Progrès vu Nidderkuer konnt behaapten.

RM Hamm Benfica - Hueschtert 1:2

D'Gäscht vun Hueschtert ware gutt an de Match koum, ouni sech awer eng kloer Chance erausspillen ze kënnen. No 10 Minutte konnt den RM Hamm Benfica da lues a lues d'Spill an hier Direktioun dréinen a sou war et den Arantes deen an der 23. Minutt den éischte Gol vun der Partie schéisse konnt. No engem Corner vum Mendes kritt de Pleimling de Ball net gefaangen an den Arantes stoung hannert him an konnt de Ball mam Kapp iwwert d'Linn drécken.Nëmme 5 Minutte méi spéit konnt Hueschtert awer ausgläichen. De Steinmetz setzt sech gutt op der rietser Bande duerch, ma seng Flank hat awer just de Potto getraff. Den Dango stoung an der Mëtt awer genau richteg a konnt den Ausgläich mam Kapp schéissen.An der Nospillzäit vun der éischter Hallschent konnt Hueschtert de Match dann dréinen, dëst nodeems den Dango eng zweete Kéier zougeschloen hat. No engem sate Schoss vum Hoffmann aus grousser Distanz konnt d'Lat nach fir déi Hammer retten, ma den Dango stoung erëm richteg a konnt d'Féierung fir seng Faarwen schéissen.An der zweeter Halschent ass de Match awer verflaacht an et gouf wéineg bis guer keng Geleeënheete méi, sou dass et um Enn och bei der 1:2-Defaite fir den RM Hamm Benfica bleift.

Déifferdeng - Rouspert 3:0

Déi Déifferdenger wollten doheem weisen, wien den Här am Haus ass, ma et ass hinnen trotz enger liichter Iwwerleeënheet net gelongen an der éischter Halschent ee Gol ze schéissen.Et huet bis an déi 79. Minutt gedauert, bis de Couto, deen no engem Corner um zweete Potto gelauert hat, de verdéngten 1.0 fir seng Faarwe maache konnt.An der 56. Minutt war et dann de Muratovic, dee fir d'Entscheedung gesuergt hat. Aus 10 Meter koum hien ongehënnert zu engem Schoss an hat dem Buerger keng Chance gelooss.De Couto konnt an der Nospillzäit de Score dann nach eng Kéier erhéijen an den 3:0 schéissen.Um Enn wënnt Déifferdeng verdéngt mat 3:0, och wann d'Goler eréischt an der Schlussphas gefall sinn.

Fola - Etzella 6:0

Zu Esch waren et d'Gäscht, déi an der 4. Spillminutt déi éischt Chance vum Match haten, dëst duerch ee Kappball vum Correia, deen awer iwwert de Gol vum Hym gaangen ass.An der 14. Spillminutt war et dann d'Lokalekipp, déi den 1:0 schéisse konnt. De Bensi ass energesch an de Strofraum gezunn, huet d'Defense vun der Etzella stoe gelooss a hat an d'Mëtt op den Hadji gespillt, deen de Ball just nach iwwert d'Linn misst drécken.D'Fola, déi de Match no der Féierung dominéiert haten, konnten no 29 Spillminutten op 2:0 erhéijen. No engem Fräistouss vum Bensi war den Hadji am héchste gesprongen a konnt fir den 2:0 mam Kapp suergen.No der Paus huet dann zu allem Iwwerfloss aus Sicht vun den Ettelbrécker de Pimentel den Terrain misse verloossen, dëst no enger giel-rouder Kaart an der 53. Minutt.D'Fola konnt dës Iwwerleeënheet dann och beim Score verdäitlechen. Nodeems den Hadji an der 56. Minutt säin drëtte perséinleche Gol vum Dag schéisse konnt, war et 2 Minutte méi spéit de Sinani deen fir d'Entscheedung suerge konnt, dëst no engem Feeler an der Ettelbrécker Defense. No enger Flank konnt de Bensi no enger Stonn souguer op 5:0 stellen.Bei den Ettelbrécker ass näischt méi zesummegelaf an de Sinani konnt dann an der 86. Minutt fir de 6:0 suergen, wat och d'Endresultat sollt sinn.D'Etzella verléiert also kloer an däitlech mat 0:6 géint d'Fola.

Munneref - Rëmeleng 4:3

An engem Match wou et haaptsächlech ëm dräi Punkte géint den Ofstig gaangen war, waren et d'Haushären, déi an der 15. Minutt een Eelefmeter zougesprach kruten. De Pinto ass am Strofraum geluecht ginn, de fällegen Eelefmeter huet sech de Benamra dunn net méi huele gelooss an hat fir den 1:0 gesuergt.No enger gudder hallwer Stonn konnt den Diallo fir den Tabelleleschten vu Rëmeleng ausgläichen. De Gomes konnt sech op lénks duerchsetzen an hat de Ball an d'Mëtt bruecht wou den Diallo de Ball aus ronn eelef Meter am Filet konnt ënnerbréngen.D'Haushäre ware besser aus der Kabinn komm, a sou war et an der 51. Minutt de Benamra, dee seng Faarwen a Féierung bruecht hat, dëst mat engem stramme, flaache Schoss an den Eck.An der 63. Minutt konnten d'Haushären hir Féierung ausbauen, dëst duerch de Pinto Pedro deen dem Heil am Gol vu Rëmeleng keng Chance gelooss hat an de Ball mat engem flaache Schoss an de rietsen Eck versenke konnt.An der Schlussphas sollt et awer nach eemol spannend ginn. An der 85. Minutt konnt de Gomes mat engem herrleche Fräistouss den 2:3 schéissen a kuerz duerno war et de Fostier, deen och mat engem Fräistouss den Ausgläich schéisse konnt.An der Nospillzäit war et den Scanzano, dee fir d'Entscheedung, an de 4:3 suerge konnt.Um Enn wënnt Munneref no enger spannender Schlussphas mat 4:3 géint Rëmeleng.Eisen Informatioune no huet Rëmeleng allerdéngs Protest, wat d'Wäertung vum 3. Gol vu Munneref ubelaangt, ageluecht.

Stroossen - Racing 1:2

Tëscht Stroossen am Racing waren et d'Haushären, déi iwwert wäit Strecken d'Ufanksphase dominéiere konnten, ma an der 34. Minutt war et de Racing, deen den éischt Gol vun der Partie verzeechne konnt. Den Agouazi konnt no engem Corner vum Hennetier de Ball relativ fräi akäppen. Och no der Féierung waren et virun allem d'Haushären, déi dem Gol méi no waren. Kuerz virun der Paus haten d'Haushären eng Rei vu Chancen , ma et ass awer mat enger Féierung fir d'Gäscht an d'Paus gaangen.An engem Match mat Chancen op béide Säite war et an der 74. Minutt de Lourenco, dee mat engem super Fräistouss aus ronn 25 Meter fir de verdéngten Ausgläich suerge konnt.An der Nospillzäit suergt de Birk dann fir d'Entscheedung, dëst matt engem schéine Gol an de Wénkel.Stroosse verléiert also doheem mat 1:2 géint de Racing.

Union Titus Péiteng - Jeunesse 3:2

De Leader vun Esch hat probéiert, de Match ënner Kontroll ze kréien, ma no 9 Minutte sinn d'Haushären a Féierung gaangen. Den Texeira konnt sech op der rietser Säit gutt duerchsetzen a seng Pass an de Strofraum konnt den Esch iwwert d'Linn drécken.Dëse Gol schéngt den Esch motivéiert ze hunn well de Péitenger no 31 Minutte erëm zouschloe konnt. De Sommer am Gol vun der Jeunesse konnt de Schoss vum Basic zwar nach ofwieren, ma den Esch stoung genau richteg a konnt de Noschoss am Filet versenken.An enger éischter Halschent déi aus der Sicht vun der Jeunesse fir ze vergiesse war ass dann och nach den 3:0 fir Péiteng gefall. An der 36. Spillminutt konnt de Basic ee Feeler an der Defense vun Esch ausnotzen an hat aus 2 Meter keng Problemer méi. Mat 3:0 fir Péiteng ass et dann och an d'Paus gaangen.No der Paus huet d'Jeunesse probéiert, d'Resultat nach an hier Richtung ze dréinen, an an der 63. Minutt konnt de Luisi den éischt Schratt maachen. No enger Virlag vum agewiesselten Er Rafik huet de Luisi de Ball an den eidele Gol gedréckt.Kuerz viru Schluss ass et dann nach spannend ginn, dëst nodeems de Luisi säin zweete Gol vum Mëtte duerch eng staark Eenzeleeschtung schéisse konnt.Um Enn bleift et awer bei der éischter Defaite fir d'Jeunesse, déi mat 2:3 géint Péiteng verléieren.