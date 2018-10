© Yannick Zuidberg / RTL

© AFP

Vill Europäer an och Lëtzebuerger fléien all Joer op London, fir hie ee vun den NFL-Matcher ze kucken. Deen dëse Weekend huet sech dann och fir si nees gelount.An der Paus nach waren d'10:6 vir, ma d'hunn déi zweet Hallschent däitlech gewonnen. Mat engem Touchdown koume si kuerz viru Schluss op 19:20 bäi, ma si wollten net an Overtime goen a si fir 2 Punkte gaangen. Déi éischte Kéier ass et schif gaangen, ma duerch e Foul an der Defense krute si nach e Versuch. Och hei nees d'Entscheedung, fir 2 Punkten ze huelen, ma d'Pass vum Mariota gouf ofgefälscht a kee Receiver konnt se fänken. Esou hunn d'Chargers mat e bësse Gléck dëse Match 20:19 gewonnen.Eng spektakulär Schlussphas gouf et och am Match tëscht den Chicagoan den New England. An der Paus war d'Ekipp aus der Géigend vu Boston 21:17 vir, si konnten den Ecart bis kuerz viru Schluss nach e bëssen ausbauen. Esou stoung et Sekonne viru Schluss 38:31 fir d'Patriots. D'Bears hate just eng Chance, eng Hail Mary. Den Trubisky huet de Ball och bis virun d'Endzone kritt an e gouf esouguer op der 2 Yard Linn gefaangen. Ma d'Defense vun de Patriots huet hei super op déi Gefor reagéiert an de Spiller net bis an d'Endzone gelooss. Esou wannen d'Patriots dëse Match ganz knapp mat 38:31, de Ball op der eegener 2 Yard Linn leiend.Mam Score vun 23:23 ass de Match tëscht dean dean Overtime gaangen, datt nodeem de Catanzaro fir Tampa Bay an de leschte Sekonnen e Fieldgoal aus 40 Yard verpasst. An Overtime hunn d'Browns de Ball kritt, konnten awer net profitéieren, et ass dono hin an hier gaangen. Mat nach bal 3 Minutten an 30 Sekonnen op der Auer hunn d'Buccanneers misste punten, ma d'Browns hunn dës Situatioun schlecht gespillt. E Fumble beim Puntretourn huet de Bucs dunn de Ball nees zeréckginn, ma si konnte sech keng gutt Positioun, fir e Fieldgoal erausspillen. Dëst d'Kéier huet de Catanzaro et awer besser gemaach an de Fieldgoal aus 59 Yards verwandelt.Eng ganz knapp Victoire gouf et och fir d'New Orleansgéint d'Baltimorean domadder e weidere Rekord fir de Quarterback vun de Saints Drew Brees. Duerch dës Victoire huet de Spiller géint all Ekipp, déi et an der NFL gëtt, eng Kéier gewonnen. Dat hu virun him eréischt 2 aner Spiller fäerdeg bruecht. Iwwregens huet hien och an dësem Match seng 500ste Touchdown-Pass gemaach. An dës Victoire war ganz knapp. Kuerz viru Schluss haten d'Ravens nach d'Chance mat engem Extra Point nom Touchdown gläichzezéien. U sech eng sécher Saach, wann ee bedenkt, datt den Tucker bis elo a senger laanger Karriär nach ni en Extra Punkt verpasst huet a prozentual gesinn och de sécherste Field-Goal-Scorer an der Liga ass. Ma et ass ëmmer eng Kéier fir d'Éischt an den Tucker huet eben den Extra-Punkt net gemaach an d'Saints konnten d'Féierung vun engem Punkt 24:23 iwwert déi lescht Sekonne retten.Déi eenzeg nach ongeschloen Ekipp aus der NFL huet dann och dëse Weekend nees gewonnen, d'LAhu sech bei de San Franciscomat 39:10 duerchgesat. Weider gutt ënnerwee sinn och d'Kansas Citymat hirem Quarterback Patrick Mahomes, déi aktuell just 1 Match verluer hunn a sech dëse Weekend doheem mat 45:10 géintduerchgesat hunn.

D'Resultater am Iwwerbléck

- Arizona Cardinals 45:10Tennessee Titans -19:20- Chicago Bears 38:31Buffalo Bills -5:37- Jacksonville Jaguars 20:7- Miami Dolphins 32:21- New York Jets 37:17- Philadelphia Eagles 21:17Cleveland Browns -23:26- Baltimore Ravens 24:23Dallas Cowboys -17:20- San Francisco 49ers 39:10Cincinnati Bengals -10:45E Méindeg den Owend da spillen nach d'New York Giants géint d'Atlanta Falcons.