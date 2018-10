An Italien bleift Lazio an der Tabell uewen dobäi, a Frankräich gouf et tëscht Saint-Etienne a Rennes kee Gewënner.

Um Sonndeg war et am internationale Futtball ënnert anerem den Derby tëscht Inter Mailand an dem AC Mailand.

Bundesliga

Hertha BSC - Freiburg 1:1Zu Berlin waren et d'Haushären, déi een excellente Start an d'Partie erwëscht haten. An der 7. Spillminutt spillt de Skjelbred de Ball an de Strofraum wou den Duda aus ronn 11 Meter no enger staarker Kontroll de Ball mat engem flotte Schoss an de laangen Eck schéisst an dem Schwolow keng Chance léisst.An der 36. Minutt kann de Koch fir Freiburg ausgläichen, dëst mat engem stramme Schoss, deen nach vum Maier ofgefälscht gouf. De Jarstein hat bei dësem Schoss keng Chance.D'Haushären hunn an der éischter Halschent zwar dominéiert, ma et war awer mat engem 1:1 an d'Paus gaangen.No der paus war Freiburg méi stäerk ginn an d'Haushären aus Berlin konnten dem Spill hire stempel net méi opdrécken.Nodeems de Videoassistent zum Asaz koum, huet den Arbitter, den Här Cortus dorop entscheet, dass d'Berliner keen Eelefmeter zougesprach kréien.Um Enn bleift et also beim 1:1 tëscht der Hertha vu Berlin a Freiburg.Gladbach - Mainz18:00 Auer

Ligue 1

Saint-Etienne - Rennes 1:1Saint- Etienne hat an der franséischer Ligue 1 de bessere Start an d'Partie. De Khazri konnt an der 4. Minutt fir d'Féierung suergen, dëst duerch een Eelefmeter.An der 34. Minutt geléngt et Rennes awer, den Ausgläich ze schéissen. De Sarr zitt mat engem stramme, flaache Schoss op de laangen Eck a kann de Ball am Filet ënnerbréngen.An der zweeter Halschent hat de Ben Arfa d'Chance duerch een Eelefmeter d'Féierung fir seng Faarwen ze schéissen, ma hien kritt de Ball awer net iwwert Linn gedréckt.Um Enn war et beim 1:1 bliwwen.

Serie A

Bologna - Torino 2:2Turin war besser an de Match komm a konnt an der 14. Spillminutt duerch de Falque a Féierung goen. Bis zur Halbzeit waren et weider d'Gäscht, déi déi besser Chancen haten, ma et ass awer bei der 1:0 Féierung bliwwen.Nom Wiessel konnt de Baselli an der 54. Minutt fir Torino op 2:0 erhéijen, ma just 4 Minutte méi spéit war et de Santander, dee Bologna no engem Corner erëm zréck an de Match bruecht hat.De Schlusspunkt vun der Partie war dann tatsächlech nach fir d'Haushären, bei deenen de Calabresi an der 77. Minutt den Ausgläich schéisse konnt.Um Enn spillt Bologna mat Torino 2:2 gläich.Parma - Lazio 0:2Lazio bleift wärenddeem an der Tabell uewe mat derbäi. Allerdéngs huet et géint Parma bis zur 81. Spillminutt gedauert, éier den Ciro Immobile mat engem Eelefmeter seng Faarwen erléise konnt.An der Nospillzäit konnt de Correa nach op 2:0 erhéijen. No enger super Pass an de Strofraum, konnt de jonken Offensiven de Ball aus spatzem Wénkel am laangen Eck ënnerbréngen.Um Enn wënnt Lazio also mat 2:0 zu Parma.Inter - Milan20:30 Auer