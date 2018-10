E Samschdeg den Owend huet den Tornado Lëtzebuerg an der drëtter Divisioun am franséischen Äishockey-Championnat mat 3:4 op der Kockelscheier verluer.

© Val Wagner

Um 4. Spilldag gouf et fir den Tornado Lëtzebuerg eng Néierlag an der 3. Divisioun am franséische Championnat. E Samschdeg den Owend hat ee mat 3:4 géint Dammarie-lès-Lys verluer. D'Goler fir den Tornado hunn den David Muller, den Henri Öörni an de Colm Cannon geschoss.Den Tornado steet an der Tabell den Ament op der 4. Plaz.