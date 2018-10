Bei der Coupe de Luxembourg am Curling wannen de Claude Schweitzer, de Barry Foulds an de Mike Isenor virum Alex Benoy, Aljaz Pengov a Volker Beba.

De Sonndeg stoung am Curling d'Coupe de Luxembourg um Programm.Um Enn wannen de Claude Schweitzer, de Barry Foulds an de Mike Isenor mat 8:6 géint den Dan Kelly, de Marc Husi an den Andreia Moreira an 5:3 géint den Alex Benoy, den Aljaz Pengov an de Volker Beba.Zweete gett d'Ekipp ëm den Alex Benoy, déi mat 9:2 géint d'Ekipp vum Dan Kelly gewënnt.