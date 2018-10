Um Sonndeg stoung an der Formel 1 de Grousse Präis vun den USA zu Austin um Programm.De Lewis Hamilton war vun der Pole Position an d'Course gaangen, säi stäerkste Konkurrent, de Sebastian Vettel, war no enger Strof als 5. an d'Course gaangen.Direkt nom Start huet de Vettel probéiert, Plaze gutt ze maachen, ma nach an der éischter ronn war hien mam Ricciardo uneneegeroden an hat sech gedréint. Nodeems den Däitschen sech op Plaz 15 erëm agereit hat, huet alles no dem 5. Weltmeeschtertitel fir den Hamilton ausgesinn.Den Alonso, dee mam Stroll kollidéiert war, huet säin McLaren nom Start missen ofstellen.Nom Start huet sech de Kimi Räikkönen un d'Spëtzt gesat, dëst well hien den Hamilton iwwerhuele konnt.An der 9. vun 52. Ronnen huet dunn och de Ricciardo säi Red Bull misse stoe loossen a konnt net weiderfueren.No 13 Ronne war de Vettel schonn op Plaz 5 no vir gefuer, den Hamilton war den 3., de Brit hat sech allerdéngs schonn nei Pneuen ofgeholl. Dëst schéngt eng gutt Strategie vum Mercedes-Pilot gewiescht ze sinn, well den Hamilton doduerch ëmmer méi no un de Räikkönen erukomm war.Nodeems den Hamilton 19 Ronne viru Schluss erëm an d'Box gefuer war, ass hien op Plaz 4 zréckgefall, de Vettel war zu dem Zäitpunkt den 5., sou dass sech de Vettel awer erëm konnt Hoffnunge maachen, dass de Brit net fréizäiteg Weltmeeschter gëtt.De Räikkönen hat iwwerdeems déi éischt Positioun iwwerholl, dëst virum Verstappen, deen als 18. an d'Course gaange war.Den Hamilton konnt duerno de Bottas iwwerhuelen, sou dass hien als 3. an déi lescht 10 Ronne gaange war. De Vettel konnt d'Spannung an der Weltmeeschterschaft nach um Liewe halen, dëst well hien weiderhin op Plaz fënnef gefuer war.2 Ronne viru Schluss konnt de Vettel de Bottas nach iwwerhuelen.Um Enn wënnt de Finn Kimi Räikkönen op Ferrari virum Max Verstappen. Drëtte gëtt den Hamilton, dëst virum Vettel, deen domat nach eng minimal Chance op de Weltmeeschtertitel huet .