An der éischter Course um Samschdeg huet de Gil Linster de Podium ganz knapp verpasst a gëtt de Véierten. Déi éischt Course um Sonndeg ass dann net esou gutt gelaf, do koum hie just op déi 13. Plaz.Am Gesamt gëtt hien zu Zolder als de 5. gewäert, gewonnen huet den Ulysse Delsaux, virum Florian Venturi an dem Wilfried Boucenna. Véierte gouf den Guillaume Deflandre.