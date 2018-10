© RTL-Archiv

D'Konditioune ware ganz schwiereg, dëst bei 89% Loftfiichtegkeet.66 Athleten hate moies um 9.45 Auer den Depart an der Provënz Santa Elena geholl an traditionell stoung als éischt d'Schwammdisziplin um Programm. De Bob Haller huet hei um Enn just 10 Sekonne Réckstand op de séiersten Athlet Taylor Reid aus Neiséiland.Weider goung et um Vëlo, wou sech eng grouss Spëtzegrupp mat 56 Athleten zesummefonnt hat. De Parcours war immens geféierlech, flaach a ganz séier.Um Enn vum 2ten Tour koum et zu enger grousser Chute, wouduerch de grousse Grupp opgespléckt gouf. De Bob Haller konnt sech un d'Spëtzt setzen. Bis zum Enn bleift hien an enger Spëtzegrupp vu ronn 30 Athleten.Normalerweis ass de Wiessel vum Vëlo eriwwer op d'Lafcourse eng vun de Stäerkte vum Bob Haller. Zu Salinas ass dat awer net esou gutt gelongen. Hie krut seng Lafschong net séier genuch un, a kann esou eréischt quasi als Leschte vu senger Grupp d'Lafcourse attackéieren. Hie koum dann och déi ganz Course net richteg a säi Rhythmus a leeft déi 5km a 15min 27 Sekonnen, fir den Triathlon als 28ten am General ofzeschléissen.Domat hat hien 56 Sekonne Réckstand op de Gewënner David Castro Fajardo aus Spuenien.De Bob Haller sammelt mat dësem Resultat weider 50,7 olympesch Punkten.