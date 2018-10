© AFP

Ganzer 8 Stonnen hunn d'Fans vu Real Madrid misste waarden, bis si nees e Gol vun de Kinneklechen ze gesi kruten. Dëst weist, datt den Champions League Gewënner e gréissere Problem am Stuerm huet, nodeem si hire Superstar Ronaldo op Juventus verkaf hunn. Och waart d'Ekipp zanter 5 Matcher op eng Victoire.Esou ass et dann och ze verstoen, datt ee sech ëmkuckt, fir en neie Mann an de Stuerm ze kréien. Wéi spuenesch Medien elo mellen, soll op der Wonschlëscht de Zlatan Ibrahimovic stoen, deen aktuell an der US-Amerikanescher MLS spillt.Ob de Zlatan awer wierklech op Real géif wiesselen, ass net kloer. Hien ass zu Los Angeles kloer de Liibling vun de Fans a gëtt richteg gefeiert. Kee Wonner, wann ee bedenkt, datt hien a 26 Matcher 22 Goler markéiert huet. Erréischt viru kuerzem hat hien an engem Interview gesot, datt hien net doriwwer géif nodenken, fir zeréck an Europa ze wiesselen. Ëmmerhin huet hien a senger Karriär scho fir Malmö, Amsterdam, Inter Mailand, Juventus, FC Barcelona, AC Mailand an de PSG gespillt.